現今，對於中國最好和最聰明的年輕人來說，跨國公司的吸引力正日漸消失。

相比之下，中國本土企業正迅速增長，並被認為更久創新能力，優興諮詢中國區經理吳威廉(William？Wu)這樣說。

他表示：「在這種情況下，國際公司已經不再具備明顯優勢。市場上現在有更多的好僱主，不只是那些國際品牌。」

中國的學生們還表示，他們認為跨國公司在安全和穩定性方面不及中國國有或私有企業。對於很多中國的大學畢業生來說，在本國的大型科技公司找到一份工作成為他們的夢想。

調查顯示，商學專業的學生將阿里巴巴和華為視作最有吸引力的僱主。在中國最受歡迎僱主排行榜上，阿里巴巴連續第二年蟬聯榜首。曾經連續七年位居榜首的中國銀行去年被阿里巴巴取代。這家國有銀行今年排名第三，華為排名第二。而安永和普華永道這兩家國際會計師事務所的排名分別降至第四和第五位。

而對於工程專業的學生來說，華為是最受歡迎的僱主，第二至第五依次為：騰訊、阿里巴巴、百度和微軟。

與此同時，越來越多的學生在就業時願意跳過那些大名鼎鼎的企業。19%的學生表示，他們希望為一家初創公司工作，或者在畢業后創辦自己的企業，這一比例創下優興諮詢開始這項調查以來的新高。

來自中國110所大學的約8萬名學生參與了優興諮詢的此次調查。