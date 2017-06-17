近日，外媒CNET探訪了2017年紐約市智能城市展會，在那裡，展出了各種各樣能讓這座城市變得更加智能化的設備，比如微軟這款高級巡邏平台(MAPP)警車。它能為執法人員提供最新的通信和監視技術。目前，該款警車已經在弗吉尼亞州和華盛頓州投入使用。