電腦多工作業不卡卡 專家授訣竅中央社 (2017-06-17 11:47)
（中央社記者張建中新竹17日電）相信不少人瀏覽網頁時習慣一口氣開啟好幾個索引標籤，同時還聽音樂、用通訊軟體，只是電腦常會速度變慢，甚至當機。專家建議，增加記憶體，可讓多工作業更順利。
專家表示，電腦上的多工作業原本應該要毫不費力，但往往卻會出現速度減慢、凍結、當機等狀況，最常見的原因就是沒有足夠的記憶體來處理所有操作。
瀏覽網頁時，每開啟1個索引標籤都需要記憶體，其餘串流音樂、影片、使用通訊軟體、編輯照片、建立試算表、軟體更新、玩遊戲也都會消耗記憶體，應用程式越複雜或精細，執行時就需要越多記憶體。
專家指出，每部電腦中的記憶體容量是有限的，當使用了70%的記憶體，電腦往往就會速度大幅減慢、凍結，甚至可能當機。
除了感受到多工作業速度變慢外，主動檢視電腦系統需要多少記憶體，就可以知道電腦是否需要增加記憶體。專家建議，若是長期使用超過70%系統記憶體的多工作業者，增加記憶體，將可讓多工作業更順利。
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