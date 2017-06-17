作者：洪嘉鎂

GIF(Graphics Interchange Format)是目前常用的一種圖片檔案格式，這樣的格式可以以256種顏色呈現圖片的樣貌，GIF不僅有我們最常看到的那種動態圖片，當然一般的靜態圖片也是能以GIF的格式呈現。

常常使用Facebook的人應該也有發現，這兩年來Facebook的Message可以傳送GIF檔進行留言，不過在動態時報下並沒有GIF的選項可以提供留言。今年是GIF檔問世30周年，Facebook也開放GIF動態圖片的直接留言功能，讓留言這件事情變得更生動一些，不過目前僅支援Facebook內建的動態圖片。

GIF檔已經30歲了

1987年，CompuServe創造了第一張會動的圖片，不過當時GIF這個名字還沒出現，而是以87A作為這種格式的名稱，在87A的那個年代，這樣的圖片呈現比較像將類似的圖片串連起來的翻頁動畫。

1989年，CompuServe將87A升級成89A，也就是大家所熟知的GIF，這樣的產品比起上一代進步了許多，可以支援多影格的動畫。

GIF差點在這個世界消失

GIF的發展過程中，CompuServe是使用自家公司開發的LZW壓縮演算法，這套壓縮方式當時是屬於免費演算法，但是有一天Unisys公司宣稱已經註冊了LZW這套演算法中的W部分，意思就是如果要開發或是使用製作GIF的人必須要付錢。

這個風波掀起後，有些人就發起「Burn all GIFs」抵制使用GIF，在當時為了尋求新的技術來取代GIF格式，因此PNG(Portable Network Graphics)就這樣誕生了。GIF的回歸，是一直等到被申請的專利失效之後，才開始有很多人去使用GIF。

因為會動，所以才沒有消失

不過從另一個層面來說，GIF沒有消失的原因，必須歸功於它會動，在www剛發展的時代，有網頁的製作者將GIF應用到網頁上，以吸引大家的目光，當然這樣的作法成功了。而且GIF的格式因為沒有瀏覽器的限制，也沒有網速的限制，基本上每個人的電腦都可以呈現GIF檔，這也讓GIF再次成為關注的焦點。

GIF可以表達你想說的話

隨著網路的發展迅速，帶給人類生活最大的變異就是資訊的爆炸，大多人都希望能夠用最簡單的方法接收到訊息，因此GIF利用動態圖片的優勢，將想表達的內容盡可能的濃縮成一張圖片就解決。除此之外，由於GIF的特性，也能讓情緒這件事情被圖片化，利用動態可以讓人感受到影像中的情感，再加上檔案的格式不大，因此有趣的GIF開始被大量轉發，讓GIF變得更為普及化。