微軟幾乎稱霸個人電腦作業系統30年，雖然近年蘋果Mac逐漸受到青睞，但Windows仍然有一定優勢，但在智慧型手機，微軟摔了一大跤，最近終於將Lumia系列手機下架，2017年Build大會，宣布iTunes進駐Windows Store。

當智慧型手機逐漸取代個人電腦，微軟確實慢了一步，導致自家平台手機無法與Adroid和iOS競爭，但畢竟曾經一方霸主，微軟的軟體開發能力不容小覷，如同日本遊戲廠商SEGA停止販售主機，專心販售遊戲，反而創造更大一片天。

微軟公司全球企業傳播團隊總經理Tim O'Brien曾說，世界本來就相當多元，如今有許多硬體設備，微軟都能夠提供服務，特別是Windows工具；微軟日前開發者大會，用iPhone展示多項軟體功能。

當微軟宣布開放政策，股價也給予良好回應，一度漲到69.71美元，站上42年來最高點，並且微軟未來重心明顯在人工智慧AI，如同Google、Amazon、IBM、Facebook等，微軟絕對不想這項競爭再次落後。

微軟人工智慧助理Cortana，將會充分利用在各種裝置，例如PowerPoint最新翻譯功能，就是導入Cortana能力，目前Cortana已經有1.45億使用者，包含智慧型手機、個人電腦、智慧音箱、車用系統等。

Windows 10確實是微軟相當成功產品，免費更新活動大量吸引使用者，一個月活躍使用者高達5億，也讓Cortana有了非常好的展現舞台，在逐步向各裝置邁進，開發者也願意拓展各項應用，讓微軟平台重新活躍。