6月8日-9日，由景榮基金冠名讚助的第13屆「中歐杯」在江蘇蘇州金雞湖國際高爾夫俱樂部順利舉行。這場經典賽事被譽為中歐校友高爾夫俱樂部「四大賽」之一。

在秀麗的金雞湖畔，來自華南、華北、華西、華東四大賽區都派出了自己的最強陣容，一共百余名中歐校友齊聚蘇州，共襄盛舉。

賽事由原來的「院長杯」今年正式更名為「中歐杯」

校友們在6月7日紛紛來到賽事現場報到。「中歐杯」由中歐校友華東高爾夫俱樂部主辦，中歐華東（上海）校友理事們專程來到虹橋機場接待來自全國各地的中歐校友，盡情展現東道主的待客之道！

6月8日早上8時許，參賽的中歐校友們興緻勃勃地來到賽事現場，各大賽區的校友紛紛在賽事背景板前合影留念，並分別喊出「華西雄起」、「華南威武」、「華東必勝」、「華北華北，永遠第一」等口號為各自球隊加油鼓勁。開球儀式上，作為本屆賽事的主辦方，中歐校友華東（上海）高爾夫俱樂部張聰會長表示：「身為賽事的東道主，我謹代表華東隊歡迎全國各地的中歐工商學院校友的到來，希望大家能夠在蘇州金雞湖度過美好的兩天，祝中歐杯越辦越好！」

隨後，在雄壯鼓聲的伴隨下，景榮基金國際投資部執行合伙人王宏、中歐校友華東（上海）俱樂部彭嵐副會長、華南俱樂部秘書長覃文平、華北俱樂部秘書長葉陽、華西俱樂部會長杜踴躍、華南俱樂部會長吳偉志、華北俱樂部會長郎旺凱、華東（上海）前會長梁七華等校友和嘉賓為本次比賽開啟綵球，宣告本次活動正式拉開帷幕。

中歐校友高爾夫俱樂部以君子高球的契約精神為核心理念，建立企業家精英高爾夫平台。將中歐商學院在全國各地的高爾夫球隊彙集一起，於快樂中切磋球藝，體認高爾夫背後的人文精神，共同托起有色彩、有態度、有活力、身心俱修的品質生活。為期兩天的賽事期間，來自全國各地的中歐校友們在賽出風格、賽出水平的同時，更以球會友、增進交流和友誼，充分展現出中歐「挑戰自我、勇於開創」的高爾夫精神。

從今年開始，賽事由此前的「院長杯」更名為「中歐杯」，此舉表明，隨著這一經典賽事的持續舉辦，校友們對中歐聲譽的珍視與傳承，更名后的賽事也便於賽事在未來的發展。與此同時，「中歐杯」啟用全新賽事，採取四人四球賽（第一輪）+個人比桿賽（第二輪）的形式，這充分激發參賽校友的競技激情，對球員之間的團隊精神以及個人實力都是充分的考驗。

作為中歐的經典賽事，這是中歐杯首次來到金雞湖國際高爾夫俱樂部。俱樂部是世界唯一將三種地貌融合在一起的高爾夫球場，由「黑騎士」蓋瑞-普萊爾簽名設計的27洞球場，由LINKS，濕地，及森林3個風格迥異的9洞球場組成；三個風格各異的中途休息亭及十座各具特色的橋樑，置身期間，球友們可以看到蘇州的、江南的乃至中國的文化縮影。這一設計風格多元的球場，讓參賽校友們感受到了極大的挑戰和樂趣。

最終，經過兩天36洞的激烈角逐，華北隊在首輪落後情況下，在次輪的個人比桿賽上發起猛攻，參賽的多員猛將紛紛拿出個人的絕活，成功逆轉。在這其中，來自華北隊的劉英偉、朱明、葉陽等三名校友包攬了個人總桿成績前三名，為華北隊衛冕團體冠軍鋪平道路，最終，華北隊、華東隊、華南隊分獲團體前三名，華西隊獲第四名。在這其中，除華西隊是取參賽隊員前12名成績的平均值外，其他三支球隊的團體成績是取其前16名桿數的平均值。

楓橋夜泊、姑蘇對話

在首輪賽事結束后，賽事組委會還舉行了「楓橋夜泊、姑蘇對話」的主題論壇。特別邀請中歐工商學院教授許小年、源泉匯理CEO吳未央以及旭輝集團董事長林中擔任主講嘉賓。

在論壇上，許小年教授從宏觀層面回顧了近年來的中國經濟發展的形勢，並一一回應了中歐校友關注的熱點問題。而吳未央則以「經濟新常態下的財富管理」為主題，從財富管理的角度分享了她對社會精英個人財富管理的思路，林中則以自身管理旭輝集團的經驗出發，對中國房地產行業做出了11個判斷，這些來自各行業的領袖人物的精彩分享，獲得了參賽校友的一致稱讚。本次論壇的舉辦，也是「中歐杯」多年來沙龍傳統的延續。

景榮基金連續兩年冠名讚助中歐杯的賽事

值得一提的是，作為中歐校友高爾夫俱樂部的強力支持者，景榮基金已經連續2年冠名讚助「中歐杯」賽事了，同時也是中歐華東（上海）高爾夫俱樂部的全年賽事冠名讚助商。源泉匯理CEO吳未央表示：「景榮基金非常認可中歐的教學和研究水平，景榮整個集團的管理團隊有多位中歐校友，因而景榮基金對中歐工商學院有著很深的母校情結。

與此同時，中歐在辦學理念、校友的整體素質、社會影響力方面都非常卓越，這些多方面因素使得景榮基金選擇連續四年讚助中歐校友高爾夫俱樂部的全年賽事。一直以來，景榮基金致力於為全球華人精英企業的投資者、全球華人精英財富的管理者、全球華人精英生活的締造者，為他們的投資、財富管理以及生活方式提供全方位的服務，而中歐的校友群體與景榮基金的目標客戶極為契合。通過多年讚助中歐校友高爾夫俱樂部，景榮基金在中歐校友中的認知度大為提升，其專業運作理念更是得到中歐校友的認可，我們和很多中歐校友在各個層面都達成了深度合作。」看得出來，通過攜手中歐校友高爾夫俱樂部，景榮基金也和中歐校友一起「共築遠景，同創欣榮」。

景榮基金2017「中歐杯」高爾夫邀請賽由中歐校友華東高爾夫俱樂部主辦，賽事由景榮基金冠名讚助。源泉匯理、太平洋聯盟、SVG服裝、波波醬酒、米源飲料、9cm蘋果、麥卡倫酒、73小時高跟鞋等品牌聯合呈現，並由上海長草高爾夫公司策劃執行。