6月16日上午，FF信贏天下世界格鬥冠軍聯賽暨中國職自由搏擊職業聯賽2017全新賽季稱重儀式在深圳龍崗區新潮味大酒店隆重舉行。國家體育總局武術運動管理中心訓練競賽三部部長周金彪先生、國家體育總局武術運動管理中心訓練競賽三部項目主管李紅超先生、深圳文燊威集團副總裁王少鵬先生、深圳文燊威集團總裁辦公室主任/品牌管理中心總經理陳曉娜女士、FF信贏天下世界格鬥冠軍聯賽暨中國自由搏擊職業聯賽裁判長曹安銘先生等領導嘉賓出席稱重儀式並發表講話。除此之外，來自世界各地一線的26名搏擊悍將在眾多新聞媒體前進行了賽前公開稱重。

稱重儀式在早上九點鐘正式開始，現場主持人首先介紹了本賽季相關賽事亮點及2017賽季關鍵詞。隨後深圳文燊威集團副總裁王少鵬先生與國家體育總局武術運動管理中心訓練競賽三部部長周金彪先生也分別發言致辭，周金彪部長表示對FF信贏天下上一賽季的成果做出了肯定，並對新一賽季提出了期許與展望。

另外，FF信贏天下世界格鬥冠軍聯賽暨中國自由搏擊職業聯賽裁判長曹安銘老師在新聞發佈會上詳細解讀了本次的比賽規則，讓參賽運動員更加明確規則、更好地發揮自身實力。

據悉，本次FF信贏天下的比賽共有13組，其中包括3場超級明星戰以及60KG、63.5KG、67KG、71KG、75KG共5級別10場中國自由搏擊職業聯賽。Glory中國第一人孟慶浩以及「中國大炮」周威都將在超級賽中登場亮相分別對陣同樣來自羅馬尼亞的拳手克勞迪歐與胡克爾克。在稱重儀式上，來自世界各地的參賽運動員都態度端正的參加了公開稱重環節。13對選手按級別大小的順序，在裁判的嚴格監督下，都順利通過了賽前稱重。

劉奇凡、郭立政、楊玉坤、李磊等中國新生代實力小將一一登場，並順利通過稱重儀式。

即將角逐60KG級別晉級賽的中國選手馮天豪與董健，馮天豪作為一名實力新秀，近年來參加過諸多國內比賽，取得過不少優異的成績。

在71KG級別的稱重中，上一賽季國內自由搏擊職業聯賽金腰帶得主李迎港亮相吸引了大家的目光，這次他將繼續衝擊本次賽季的金腰帶，並誓言拿到該級別世界冠軍頭銜。這次他將對陣的是此前遺憾折戟四強的中國選手張旭，破釜沉舟的張旭能否勢在必得的李迎港能否逆襲成為本次賽季黑馬？

最後出場的是孟慶浩與來自羅馬尼亞的對手克勞迪歐，雙方一出場，現場氣氛也驟然緊張，在對視環節中兩人險些在發佈會現場直接動手，在工作人員的調解下遏制事態進一步發展，克勞迪歐對孟慶浩發起了「挑釁」：明天給我等著，我一定會把你打趴下。

此前在歷經多輪拼殺成功晉級「FF信贏天下世界格鬥冠軍聯賽」2017-2018賽季的中國悍將們也將接受更加殘酷的考驗，最終各級別的冠軍選手將獲得由中國武協頒發的中國自由搏擊職業聯賽金腰帶。而本次新賽季將共計舉辦10場比賽，且將全部落戶在深圳龍崗，也將對該地區的文體事業發展，營造良好的體育產業發展氛圍。本次比賽將於明晚在深圳市龍崗大運中心體育館打響戰鬥，屆時將由青海衛視在當晚21：40開啟現場直播。

本次對陣信息：

中國自由搏擊職業聯賽60KG級別晉級賽

馮天豪（中國）vs 董健（中國）

郭晨宇（中國）vs 胡彬乾（中國）

中國自由搏擊職業聯賽63.5KG級別晉級賽

王佳樂（中國）vs 李增許（中國）

劉奇凡（中國）vs 戚阿想（中國）

FF信贏天下50KG級別超級戰

戴丹婷DAI DANTING（中國）vs雅思米NAZARY YASMIN（英國）

中國自由搏擊職業聯賽67KG級別晉級賽

張帥（中國）vs 郭立政（中國）

范楊楊（中國）vs 王永傑（中國）

FF信贏天下90KG級別超級戰

周威（中國）vs 胡克爾克Danut Hurduc（羅馬尼亞）

中國自由搏擊職業聯賽71KG級別晉級賽

李迎港（中國）vs 張旭（中國）

李磊（中國）vs 王振亮（中國）

中國自由搏擊職業聯賽75KG級別晉級賽

焦富開（中國）vs 劉飛（中國）

魏行行（中國）vs 楊玉坤（中國）

FF信贏天下68KG級別超級戰

孟慶浩（中國）vs克勞迪歐Daniel Corbeanu（羅馬尼亞）