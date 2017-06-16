2017年6月16日下午，新浪棋牌公益行再次來到了北京市朝陽區八里庄第二社區衛生服務中心，為這裏的家庭保健員老朋友們繼續講解圍棋知識和普及圍棋文化。與時俱進的更新了今年人機大戰的新消息，更加深了圍棋文化的傳播，宣傳了棋類等腦力運動對老年人保持智力水平的重要性。

今天是八里庄第二社區衛生服務中心家庭保健員培訓活動，在活動負責人宋曉飛的積極推動下，中心與新浪棋牌、贏之道文化、耿文彬圍棋道場、棋天下全棋教育一起舉辦了本次公益活動，繼去年「老年人智力運動普及與預防老年痴獃」培訓后，又一次在社區基層進行的棋類普及宣教活動，也是新浪棋牌圍棋國象公益行的重要一站。

活動下午14時開始，今年參與活動的家庭保健員們有的在去年的活動中接受過圍棋基礎知識的普及培訓，有的是新加入到家保隊伍中的年輕同志，無論老少，火熱的天氣下大家對圍棋的熱情高漲，非常專注的傾聽老師們的講解，積極發言解題。

八里庄第二社區衛生服務中心辦公室主任路淑林女士開場發言，鼓勵家庭保健員們多學習圍棋知識，持續關注實事新聞，休閑娛樂時間多下圍棋，多動腦，預防老年痴獃。

活動伊始，贏之道的姜龍洲老師先給大家講述了一下當今世界圍棋發展的現狀，從AlphaGo升級MASTER開始講起，到圍棋職業棋手柯潔努力挑戰人工智慧失敗。圍棋的發展可謂日新月異，尤其人工智慧的崛起給圍棋帶來了新的視角和思路，相信在人機配合研究下，人類的圍棋水平很快就會有突破性的進步。

之後就是大家熟悉的真瘋叔叔上場，去年的活動也是由他主講，首先快速為大家講解圍棋基礎下法，從氣，到基本吃子方法：扭羊頭、雙打吃、門吃、抱吃、枷吃等。現場氣氛非常活躍，大家答題踴躍。公益行為大家準備了精美茶具等獎品，獎勵在活動中開動腦筋積極答題的大爺大媽們，大家學習起圍棋知識來進步神速，很多難題在老師的引導下都被一一攻破。

有了基礎，接下來真瘋叔叔就給大家開始講解圍棋的基本理論，讓大爺大媽們先形象的記住「圍棋是圍地盤的遊戲」，然後教給大家「金角銀邊草肚皮」、「先邊隅后逐鹿中原」的理論，然後通過幾種棋子聯繫的手段：「跳」、「間」、「飛」等實現圍地的目標，最後如果對手敢孤軍深入進我們圍好的實地我們就用最開始的吃子手段統統殲滅。

隨著大家跟著真瘋叔叔對圍棋的深入學習，越來越多的感受到了圍棋的魅力和其中無窮無盡的複雜變化，大爺大媽們的腦袋跟著老師一起思索，計算，放佛回到了年輕的課堂。真瘋也驚訝大家的學習速度和熱情，和大爺大媽們激情約定「拋棄年齡，從零開始，再活50年！」

新浪棋牌主辦的棋牌公益行活動，在社區、敬老院、學校進行棋牌運動普及推廣，介紹棋牌文化歷史，讓更多的人了解棋牌，愛上棋牌，不但廣泛普及，還會繼續跟進普及情況持續性的開展下去。

（秋水）