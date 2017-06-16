日期:6月16日消息，繼51歲的泰國老將馬山（Prayad Marksaeng）昨天發威衝上亞巡賽-皇后杯首輪的榜首之後，50歲的同胞威拉滄（Thaworn Wiratchant）今天接過了接力棒，在自己祖國桑迪布瑞蘇梅鄉村俱樂部（Santiburi Samui Country Club）以一桿優勢突出重圍，奪得皇后杯第二輪的單獨領先，而第一次角逐皇后杯的亞巡賽新人歐陽正交出75桿（+4），以8桿之差被淘汰出局。

總獎金為50萬美元的第9屆皇后杯第二輪比賽展開了激烈的競爭，兩屆亞巡賽獎金王威拉滄在前半場抓下2隻小鳥、吞下1個柏忌。轉場之後，這位亞巡賽冠軍最多紀錄保持者（18冠）開啟了高歌猛進的模式，從10號洞開始連抓4隻小鳥，接著又在最後四個洞拿到3隻小鳥，以28桿的成績結束后9洞，最終打出兩天比賽以來的單輪最低桿數63桿，以兩輪133桿（-9）的總成績躍升至36洞的單獨領先，有望繼2012年和2014年之後再度贏得皇后杯。

與威拉滄同組比賽的洪志勇（Nicholas FUNG)交出68桿（-3），以134桿（-8）的總成績上升至單獨第2位，將在周末爭取個人的首個亞巡賽冠軍。來自菲律賓的2011賽季亞巡賽獎金王朱維克-帕岡森（Juvic Pagunsan，67桿）、印度名將喬拉席亞（S.S.P. Chawrasia，68桿）、泰國球手帕沙威-勒特維拉（Pasavee LERTVILAI，66桿）以及3位首輪並列領先的馬山（70桿）、印度名將卡漢（Rashid KHAN，70桿）、華裔菲律賓籍球手郭瑞霖（Angelo QUE，70桿）一道以135桿（-7）的總成績位於並列第3位。

志在衛冕的2016賽季亞巡賽獎金王斯科特-亨德打出69桿（-2），排在並列第27位，總成績落後領先者7桿。皇后杯前兩輪比賽結束之後，晉級線設為144桿（+2）的總成績，總共有70人闖入決賽。

令人遺憾的是，歐陽正在首輪僅以77桿（+6）收桿之後，未能在第二輪力挽狂瀾。這位23歲的中國球手今天從后9洞出發，在12號洞和13號洞連吞柏忌，又在自己的最後兩個洞接連出現柏忌，全場沒有小鳥球入賬，打出75桿，以兩輪152桿（+10）的總成績排名並列第123位，在今年所參加的兩場亞巡賽正賽中都無緣決賽。

兩屆皇后杯冠軍威拉滄在後9洞交出了28桿（-7）的佳績，這是亞巡賽歷史上第9位在半場9個洞打出28桿（-7）的球手！能夠交出如此出色的戰績，這要歸功於威拉滄出色的推桿，全場只用了26推，包括10記一推，而他在18個洞里只有3次未能打出標準桿上果嶺。

「我上一次打出28桿是我很久以前贏得的馬來西亞PGA錦標賽，我此前從未在亞巡賽上打出28桿。如今我在亞巡賽太老了，我確實喜歡參加亞巡賽的比賽，因為亞巡賽對於我來說就像一個大家庭。我喜歡與老朋友們見面，當前的這座球場要長很多，我變得更老了，球場很難打。對於我而言，我在這裏打比賽會感到很疲憊。」威拉滄說。除了獲得過兩屆皇后杯冠軍，這位泰國常青樹還在這座桑迪布瑞蘇梅鄉村俱樂部獲得了3場勝利，另外還有4次前十名。

然而，威拉滄上一次贏得亞巡賽還得追溯到2014年的皇后杯，而在上個月的泰國公開賽，他才拿到自己將近18個月來的首個前十名。「今天早上，在我開始比賽之前，我不是非常自信，但是我的經濟團隊的一位成員給予我信心，告訴我，我仍然是一位高爾夫的傳奇，那向我提供了動力。我想要贏得第19個亞巡賽冠軍，我想要20個冠軍、21個冠軍。如果我有機會，我想要更多的勝利，而不僅僅是18場勝利，尤其是我本周有機會獲勝。」

現在最為靠近威拉滄的就是馬來西亞球手洪志勇，他們將連續第三天同組比賽。洪志勇今年參加了9場亞巡賽，但是從未進入過前十名，最好成績是在寶島台灣舉行的仰德傳承賽的並列第22名。

（羅毅）