日期:6月16日下午，杭州綠城一行在深圳市體育場進行了賽前踩場訓練，明晚，他們將在這裏挑戰剛剛易帥的深圳佳兆業隊。訓練之前，球隊主教練德拉夫科攜門將鄒德海出席了賽前發佈會，德拉夫科表示，綠城青年軍已經做好了戰鬥到最後的準備。

一場雷雨過後，深圳市體育場就像一個大蒸籠，濕熱的空氣讓曾經在這裏踢過兩年球的陳柏良都直言很難受，「天氣太悶了」。不過，綠城隊的訓練並沒有受到天氣的影響，拉蒙、加比奧內塔和馬修這三大外援都在陣中，與全隊一起完成了一個小時的踩場訓練，沒有隊員叫苦叫累，訓練后的牽拉環節，還不時傳出綠城隊員們輕鬆而快歡的笑聲。最後，全體教練、隊員及工作人員圍成一個圓圈，在一聲「加油」聲中，結束了賽前最後一練。

綠城主教練德拉夫科在賽前新聞發佈會上介紹：「這一周的備戰時間很短，因為本周的天氣情況不太好，在杭州碰到一些情況，訓練場地不能使用，而上一場的比賽是在周日的晚上比完，所以準備時間非常短。雖然說最近天氣不太好，我們也做好了完全的準備，來面對中甲最強的對手深圳隊。上一輪比賽，王冠伊因累積四黃而停賽，現在已經回到隊中，程進也從U22國家隊回到隊中。我們做好了一場艱苦比賽的準備，雖然我們現在每個位置上的球員並不是最完美的配置，但是我們做好了戰鬥到最後的準備。」

隨同德拉夫科出席賽前發佈會的是門將鄒德海，鄒德海因為在上賽季在中超賽場上的不俗表現，而在今年年初入選了里皮的國家隊，並進入「中國杯」國足大名單。儘管綠城本賽季降入中甲，但是，鄒德海在比賽中的穩定發揮以及多次「開掛」表現，讓他在上月進入國足二隊，成為綠城隊中國家隊「獨苗」。在上一輪綠城與卓爾的比賽中，鄒德海撲出了莫雷羅的點球，還有多次神級撲救，從而入選中甲第13輪最佳陣容。

對於明天的比賽，鄒德海表示：「主帥剛說了，因為下雨天，我們的備戰受到影響，但是明天我們會全力以赴，希望為大家帶來精彩的比賽。」明晚，鄒德海將面對中甲攻擊力最強的深足外援「三叉戟」，以此，鄒德海表示，「我覺得別的球隊進攻實力也很強，我會盡自己的全力。」

在上一輪比賽中，綠城三名外援終於一齊首發，而後衛馬修也在時隔七個多月之後傷愈復出，對於馬修的狀態，德拉夫科表示：「斯皮已經做好了百分百的準備來幫助球隊，因為他對球隊而言是非常重要的一員。」

值得一提的是，綠城明晚的對手深圳隊遇到一個魔咒，本賽季曾遭遇四名深足舊將的反戈一擊，他們分別是董學升（足協杯賽場）、巴巴卡、桑戈爾和張天龍，而在綠城隊中，陳柏良也曾於2012和2013賽季效力於深足，他是隊中絕對主力，明晚的比賽，如果陳柏良登場亮相，也將是他第一次以客隊隊員身份來面對深足老東家。不過，在被問及陳柏良明天是否會出場時，德拉夫科並沒有給出明確的答案：「我們暫時還沒有確定出場名單，會按今天的訓練情況做最後的決定。」

（文莉）