2017年6月15日，以「奧林匹克，瞬間的永恆」為主題的「2017北京奧林匹克博覽會」在北京勞動人民文化宮（太廟）盛大開幕。本屆奧博會由國際奧委會、薩馬蘭奇體育發展基金會共同主辦，北京2022年冬奧會組委會、中國奧委會支持的一項以奧林匹克為主題的大型國際活動。國際奧委會主席托馬斯·巴赫為奧博會撰寫序言，代表國際奧委會向奧林匹克博覽會表達最美好的期許與祝願。

此次由薩馬蘭奇體育發展基金會發起的奧林匹克博覽會是為延續北京2008奧博會傳統，不僅展示現代奧林匹克百年歷史與豐富的奧運遺產，也為配合北京2022年冬奧會的舉辦，激活和啟動冬奧會市場開發，這將為未來北京冬奧會合作夥伴與奧運讚助商提供更為廣闊的、多樣的展示平台。這也是薩馬蘭奇基金會在2012年由國際奧委會、中國政府和西班牙政府以及薩馬蘭奇家族共同發起成立的目的之一。

國家體育總局局長、北京冬奧組委執行主席苟仲文；國際奧委會副主席、薩馬蘭奇體育發展基金會創始人小薩馬蘭奇；北京市副市長、北京冬奧組委執行副主席張建東；國際雪車聯合會主席、國際奧委會委員伊沃·弗瑞艾，以及中外體育界、藝術界等數百位嘉賓出席了當天的開幕式。開幕式由國際奧委會副主席、中國奧委會副主席、薩馬蘭奇體育發展基金會理事長於再清主持。

在開幕式上小薩馬蘭奇、苟仲文、張建東、於再清以及著名藝術家黃永玉、何家英、吳為山等，共同將十朵象徵著奧林匹克團結、友誼的「雪花」組成奧博會會徽，一同見證了2017北京奧林匹博覽會開幕的精彩時刻。該會徽為奧博會藝術總顧問、中國著名藝術家黃永玉先生設計。

黃永玉是唯一榮獲國際奧委會奧林匹克藝術獎的中國藝術家。奧博會會徽由藍色圓形和十朵雪花組成的生命樹，象徵著藍色的地球、堅強的生命，以及奧林匹克團結、友誼的精神。

奇珍競顯，一展奧運百年風采

本屆奧博會共分為5個展區，展品達數千件，涵蓋了歷屆奧運會火炬、獎牌、藝術海報、郵票、奧運影像、吉祥物以及奧林匹克繪畫、雕塑、工藝等藝術作品。奧博會以藝術的表達、科技的手段、多媒介的形式，展現了現代奧林匹克百年發展歷程與燦爛文明。

值得關注的是這次展出的「Bobsleigh」（雪車）是該奧運項目器械首次在中國展出，因此更加奪人眼球，讓中國觀眾有機會一睹它的真容。奧博會的大師藝術展區，彙集了當代中國著名藝術家黃永玉、劉大為、楊曉陽、何家英、吳為山、范揚、劉泉義、呂俊傑、劉中等人作品，他們運用獨特的藝術語言詮釋了奧林匹克精神魅力。

本屆奧博會還特別增設了童「畫」奧林匹克項目，豐富的作品體現了青少年的夢想和藝術創意，分享著奧林匹克所帶來的歡樂，全國20位小畫家榮獲「兒童創意大獎」。

新一屆奧博會既是奧運傳承的展示，也是藝術與科技的盛宴，希望讓每一個展區都成為觀眾永恆的視覺記憶，正如本屆奧博會的主題「瞬間的永恆」。

精彩互動，彰顯體育科技之美

現代奧林匹克始終伴隨著人類科技的發展和進步，為體現奧林匹克的時代性與科技性，本屆奧博會首次運用了先進的全息技術及大量的奧運影像，不僅精彩地表達了現代奧林匹克悠久的文明，也讓觀眾穿越歷史、重溫榮耀，真實感受到歷屆奧運會一個個令人感動、富有激情的瞬間。

「你了解自己的身體嗎？你能成為一個優秀的運動員嗎？」本屆奧博會「薩馬蘭奇運動指數」展區還通過科技測試，以標準的數據清晰地告訴每一位觀眾心中的疑問，讓每位測試者感到神奇與欣喜。

絲綢之路與奧林匹亞

奧林匹克精神與偉大的「一帶一路」精神一脈相承，都曾共同譜寫著「構建人類命運共同體」的歷史篇章，表達了人類追求和平與美好生活的心愿。本屆奧博會「絲綢之路與奧林匹亞」展區是另一大亮點，該展區精選了古絲綢之路沿線的精品文物，包含古華夏、古波斯、古印度、古羅馬、古希臘等歷史文物，其中不乏馬球、狩獵、舞樂等含有體育、藝術、文化元素的精美展品。這些展品讓觀眾在這場體育與藝術的盛宴里，感受從絲綢之路到奧林匹亞的文明歷程。著名策展人白十源說，古絲綢之路是一條蜿蜒萬里、穿越東西方文明的友誼之路，表達了古代中國人開拓、開放、和平的奧林匹克精神，因此展覽也向世界傳遞了中國古代文化的多元、包容與博大。

國際奧委會副主席小薩馬蘭奇先生觀后對本屆奧博會高度評價：這是一次無比精彩的視覺體驗，這是一次奧林匹克的精神巡禮，它充滿著快樂與榮耀。

奧博會作為北京2022年冬奧會的官方活動，奏響了北京冬奧的序曲。據悉，「奧博會」計劃於2017年至2022年期間，每年舉辦一屆，未來五年還將遴選我國主要城市舉辦巡迴展覽。

「奧林匹克博覽會」同名官方微信平台與開幕式同期上線，其中包括可以瀏覽奧博會重要展品的線上虛擬展館以及與奧林匹克全球合作夥伴中國三星合作推出的冬奧知識競賽，為公眾提供參觀「永不落幕的奧博會」以及更多了解冬奧知識的平台。