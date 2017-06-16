？？？？張婷 中國青年報·中青在線記者 周凱

？？？？6月16日上午，華東理工大學的2017屆畢業典禮現場，藝術設計與傳媒學院的高羽燁同學作為本科畢業生代表發言，雖然口齒不太清晰，她的發言卻獲得了全場持續最長久的掌聲，而她的故事更是讓很多人感動得潸然淚下。

？？？？這個先天失聰的23歲女孩，不但憑藉堅強的意志完成了大學四年的全部學業，還獲得了綜合課程獎學金、國家勵志獎學金、亞洲大學生生肖文化創意設計大賽優秀獎、勤工助學工作獎、榮譽學生等多項榮譽，並將於今年8月赴美國加勞德特大學深造。

？？？？從先天失聰、說話吐字不清到赴美深造，高羽燁用她的自強不息，完美地破繭成蝶。

？？？？「聾人除了聽，什麼都能做到。」——高羽燁的座右銘

？？？？高羽燁的父母都是聾啞人，在她出生時，家人都熱切期盼著一個健康孩子的到來。然而事與願違，奶奶漸漸發現，孫女對任何聲音都沒有反應！

？？？？奶奶多麼希望孫女能像正常孩子一樣說話、成長！求醫無果后，奶奶把不到3歲的高羽燁送到了剛剛興起的康復訓練中心。至今，高羽燁仍有模模糊糊的印象，每天晚上，和奶奶一起認、讀攤了整整一床的卡片。就這樣，高羽燁終於學會了說話。一年多后，儘管吐字不清晰，奶奶還是在康復老師的建議下，讓她和正常孩子一樣入讀了幼兒園。

？？？？小學、初中、高中，直到在全校藝術生中以文化課第一、專業課第二的優秀成績考入華東理工大學，這一路上的艱辛、刻苦，是常人無法體會的，但高羽燁這個堅強的安徽女孩，一路披荊斬棘地走了過來。

？？？？「當上帝關上一扇門的同時，也會打開一扇窗」，樂觀向上的高羽燁說，她被關上的那扇「門」是耳朵，她失去了一條獲取信息的捷徑；相對應地，她應對困難的承受力會更強，處理能力也會更高效，這是上帝為她打開的「窗」。

？？？？「如果你足夠堅強，你就是史無前例的。」——司科特·菲茨傑拉德

？？？？剛上大學時，高羽燁給四年後的自己寫了一封信：四年後的我是一個堅強、有個性、愛挑戰的學霸，希望能說好每一個字，克服每一個困難，努力實現每一個目標。

？？？？然而，大一時，她就遭遇了「滑鐵盧」：一直讓她頭痛的英語課掛科了。而補考的時間，卻與疼愛她的爺爺的遺體告別儀式時間相衝突。在家人的勸說下，她哭著回到學校參加補考，這段痛苦的經歷時刻提醒著她懈怠的後果。

？？？？此後，她格外珍惜學習時間。由於聽力障礙，她必須花數倍的時間和精力來努力學習。英語是弱項，她就每天不停地背單詞、做閱讀，就連假期在家，每天早起第一件事、睡前最後一件事，必然是學習英語。在堅持不懈下，她終於通過了大學英語四級考試。專業課學習方面，課堂上聽不懂老師講的內容，她就回寢室查找相關的資料惡補，或者直接向老師、同學請教。

？？？？幾年的堅持和付出，終於使高羽燁可以在畢業典禮上，自豪地告訴四年前的自己和她的親人、老師、同學：我做到了！

？？？？回顧在華理的幾年，除了奮鬥的過程，高羽燁說，華理人給予的那些暖心瞬間，同樣讓她畢生難忘：輔導員趙依莎老師幫她過生日的情景，老師們課後幫她輔導和複習功課的情景，學校各個崗位上的老師對她的關愛……

？？？？「以前的慣性思維會一直以為志願者通常是正常人，但這個活動告訴我，殘疾人也可以成為志願者，殘疾人也有能力幫助他人。」——高羽燁參加公益活動后的感悟

？？？？即使身為特殊群體的一員，公益的種子卻深植於高羽燁的內心。大學期間，只要有機會，她總是熱心於各類志願服務：大一時，因為會簡單的手語，她加入學校的公益社團益方社手語部；大二時，她參加徐匯區業餘大學的手語表演；在學校的勤辦，她擔任國旗督導員，多次利用專業特長為各類活動攝影；大四實習期間，高羽燁作為志願者參加了中國新加坡合作的聾人社會公益服務……

？？？？設計就是為人類造福，那麼，對聾人群體來說，設計的力量在哪裡？高羽燁開始思考專業學習理念和服務他人的融合。

？？？？高羽燁學習的是視覺傳達設計專業，在做畢業設計時，她問班導師劉瑛：「我可以做與手語相關的主題嗎？」劉瑛告訴她：「當然可以，只要你覺得有意義。」

？？？？在老師的指導下，高羽燁完成了面向手語族用戶的人機交互APP界面設計。據高羽燁介紹，這款名為「手語族」的APP，既是她的兒時願望，也是結合160份調查問卷和聾人朋友、手語朋友的需求基礎上而設計的一款特殊APP，「希望能方便聾人的交流方式，幫助聾人獲益，促進聾人和聽人的溝通交流，提高聾人的社會地位，消除歧視和偏見，建立一座實現聾健共融的橋樑」。

？？？？「她現在做的一切，都是將來為聾人服務打基礎。」高羽燁的奶奶說。

？？？？這包括去美國加勞德特大學讀研究生。事實上，高羽燁到美國留學，並不是在設計專業上進行深造，而是學習美國手語和英語書面表達。現在的高羽燁，會中文、英文、上海手語和簡單的美國手語，她希望幾年後自己學成歸來后，從事與聾人相關的設計、社會工作或教育事業，更好地服務聾人。（教育科學部編輯）