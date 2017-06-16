食品安全科學實驗公開課現場。中國青年報·中青在線記者 王婷舒/攝

？？？？中青在線北京6月16日電（中國青年報·中青在線記者 范雪）在2017年食品安全宣傳周到來前夕，「『食品安全？共同守護』大學生食品安全傳播素養提升計劃」於6月16日在中國青年報社啟動。

？？？？此次活動由國家食品藥品監督管理總局新聞宣傳司指導，中國青年報社和科信食品與營養信息交流中心聯合主辦，中國高校傳媒聯盟和食品與營養科學傳播聯盟承辦，美讚臣營養品（中國）有限公司提供公益支持。啟動儀式上，食品與營養科學領域權威專家、食品與營養科學領域青年學者以及多年從事食品安全與營養科學報導的資深媒體人，與50位大學生記者進行交流互動。

？國家食品藥品監督管理總局新聞宣傳司副司長鞏建平致辭。中國青年報·中青在線記者 王婷舒/攝

？？？？國家食品藥品監督管理總局新聞宣傳司副司長鞏建平在啟動儀式上說：「青年學生是國家進步的新生力量，天然具有新型傳媒環境下內容生產和推廣的能力。今天在場的大學生記者可能會在未來進入傳媒領域，成為真正的科學信息傳播者和食品安全理念的倡導者。」

？？？？她希望，身處大學校園的青年朋友，能夠不斷提高食品安全科學素質和媒介素養，在面對食品安全問題時，能科學看待、正確認知；同時，樹立科學分析食品安全信息的理念和理性參與食品安全信息傳播的責任心，擅於辨識信息真偽，做到不信謠、不傳謠，積极參與謠言澄清，為推動食品安全監管水平的提升、促進產業發展和人民幸福發揮示範引領的特殊作用。

中國青年報社黨委書記、社長、總編輯張坤致辭。中國青年報·中青在線記者 王婷舒/攝

科信食品與營養信息交流中心主任包大躍致辭。中國青年報·中青在線記者 王婷舒/攝

？？？？當天下午，中國青年報社黨委書記、社長、總編輯張坤，科信食品與營養信息交流中心主任包大躍，美讚臣營養品公司大中華區副總裁顧磊也出席了啟動儀式並致辭。

？？？？活動現場，中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅，食品與營養科學傳播聯盟秘書長、科普自媒體達人鍾凱，食品與營養科學傳播聯盟副秘書長、「公共食談」執行主編洪廣玉，從監管經驗、科普經歷和報導典型案例等不同視角，與現場大學生記者進行了食品安全科學素養的分享和交流。

模擬新聞辯論賽現場。中國青年報·中青在線記者 王婷舒/攝

？？？？為增強本次活動的趣味性，主辦方還為大學生記者們準備了一堂食品安全科學實驗公開課，通過科學實驗的形式讓同學們加深對食品安全的理解。

？？？？隨後，以「媒體報導加重（減輕）了公眾對食品安全的擔憂」為主題，10餘位大學生記者分成兩隊，進行模擬新聞辯論賽，從青年視角表達自己的觀點。北京化工大學的劉一君說：「這次活動，通過培訓和實驗，讓我們深入了解食品安全理念。我們將從自身做起，普及食品安全科學媒介素養常識，營造食品安全社會氛圍。」

？？？？據了解，未來一年時間里，活動主承辦方還將邀請食品與營養科學領域的權威專家、青年學者、資深媒體人，以公開課、模擬辯論賽、食驗場、在線互動等形式，將理性對待食品安全事件的科學思維方式、食品安全辨謠、闢謠技能、「科學的吃」的技能，在大學校園和大學生群體中傳播、普及。