中新網6月16日電 據外媒報導，俄羅斯國防部16日稱，俄軍機上月對敘利亞拉卡郊區「伊斯蘭國」領導人所在的指揮部實施恐襲，「伊斯蘭國」(IS)最高頭目巴格達迪可能在此次空襲中喪生。美國領導的打擊「伊斯蘭國」聯軍則表示，無法證實巴格達迪死亡消息的真實性。

據報導，俄羅斯國防部在聲明中稱，當地時間5月28日清晨，俄戰機對敘利亞拉卡附近一處指揮所實施了打擊。當時，「伊斯蘭國」的頭目正在該指揮所舉行會議，商討從拉卡撤離的路線。

俄國防部稱，從不同渠道得到的消息顯示，「伊斯蘭國」最高頭目巴格達迪也出席了此次會議，並且在空襲中身亡。此外，「伊斯蘭國」的軍事高層指揮官、30名中層戰地指揮官以及多達300名極端分子被殲滅。

目前，俄方正在對巴格達迪被擊斃的消息進行核實。俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，不能百分之百確定已經消滅巴格達迪。

另一方面，由美國領導的打擊「伊斯蘭國」國際聯軍通過發言人表示，目前無法證實巴格達迪死亡消息的真實性。