？？？？中青在線北京6月16日電（中國青年報·中青在線記者 王亦君）中國政府網今天下午公佈了國務院辦公廳關於制定和實施老年人照顧服務項目的意見（以下簡稱意見）。

？？？？意見提出了突出重點，適度普惠的基本原則，根據經濟社會發展水平細化照顧服務項目，合理確定照顧服務的對象、內容和標準，兼顧不同年齡特點，重點關注高齡、失能、貧困、傷殘、計劃生育特殊家庭等困難老年人的特殊需求。

？？？？意見明確了20項重點任務，包括全面建立針對經濟困難高齡、失能老年人的補貼制度；除極少數超大城市需按政策落戶外，80周歲及以上老年人可自願隨子女遷移戶口，依法依規享受遷入地基本公共服務；農村老年人不承擔興辦公益事業的籌勞義務；鼓勵通過基本公共衛生服務項目，為老年人免費建立電子健康檔案；積極開展長期護理保險試點，探索建立長期護理保險制度；加快推進基本醫療保險異地就醫結算工作；老年教育資源向老年人公平有序開放等。（國內時事部編輯）