中國網新聞6月16日訊 外交部發言人陸慷在16日的例行記者會上表示，關於有報導稱兩位中國青年和同行的11位中國公民可能被韓國宗教團體利用在巴基斯坦非法從事傳教活動，中方會配合巴基斯坦政府對此開展調查。在事實真相沒有調查清楚之前，我們不作任何臆斷。

問：能否提供有關兩名在巴基斯坦被綁架中國公民的最新情況？

答：我昨天也介紹過了，中國政府和巴基斯坦政府正在就此保持著密切溝通。據我們了解，核實工作應該很快會有新的進展。

中國政府和中國人民都非常關注這個問題。中國外交部和中國駐巴基斯坦使領館就此同巴方保持著密切溝通。我們希望對這兩個中國青年的命運能夠儘快核實一個準確的情況。

問：關於兩名在巴基斯坦被綁架中國公民的問題，你昨日在記者會上說他們被韓國有關宗教團體利用參加了傳教活動，這是否指他們做了自己不願做的事情嗎？

答：你可以再仔細看一下昨天的答問實錄。昨天是印度記者問的這個問題。印度記者援引韓國外交人士的話稱，韓方否認有韓國人介入這個事情。我當時的回答是，我們注意到相關報導，注意到現在報導裏面有很多談到這兩名中國公民以及其他11位中國公民是被韓國有關宗教團體人員利用，在巴基斯坦從事非法傳教活動，是違反了巴基斯坦法律法規和當地風俗習慣的。所以，從中國政府的角度出發，首先我們仍然十分關注這兩位中國青年的命運，迫切需要核實他們的情況。第二，作為原則，中國政府一貫要求中國公民到其他國家、在這個具體案子中就是到巴基斯坦，不管是旅行還是在當地生活，一定要遵守當地的法律法規，一定要尊重當地的民風習俗。如果確實有中國公民涉嫌違反了巴法律法規，中國政府會配合巴政府依法調查。

追問：「被利用」這個概念是否包括他們做了自己不願做的事情？

答：我已經說了，我們會配合巴基斯坦政府對此開展調查。在事實真相沒有調查清楚之前，我們不作任何臆斷。

問：中方是否對這兩名中國公民的11名同伴展開調查？他們是否也在從事非法傳教？能否提供關於這11人的情況？

答：現在這兩位中國青年的情況還沒有最終核實。鑒此，我們不便介紹更多情況。關於報導稱這兩位中國青年和同行的11位中國公民可能被韓國宗教團體利用在巴基斯坦非法從事傳教活動，我剛才已經說了，中國政府會配合巴基斯坦政府依法開展調查。