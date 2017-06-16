中國網新聞6月16日訊 外交部發言人陸慷在16日的例行記者會上宣布，根據中美元首海湖莊園會晤達成的共識，經雙方商定，首輪中美外交安全對話將於6月21日在美國華盛頓舉行。

國務委員楊潔篪將同美國國務卿蒂勒森、國防部長馬蒂斯共同主持上述對話。中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝等將參加。屆時，雙方將就中美關係及其他共同關心的重要問題深入交換意見。中方願與美方共同努力，推動對話取得積極成果。