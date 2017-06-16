亞心網訊(記者 青雲)6月16日,第十屆中國新疆國際觀賞石、和田玉精品博覽會(以下簡稱新疆石博會)在新疆國際會展中心拉開帷幕。

第十屆中國新疆國際觀賞石、和田玉精品博覽會開幕式現場



新疆石博會歷經九屆的錘鍊沉澱與探索實踐,在展會規模、展會成效及展會影響上不斷創新。6月16日至25日,第十屆石博會舉辦之際,第七屆新疆書畫工藝美術收藏品博覽會、第四屆新疆國際珠寶首飾博覽會、第三屆新疆礦物寶石博覽會、第二屆全國隕石科普展,「五展」同台,全方位、多層次、多視角的呈現我國精彩的石文化。

前來參觀的遊客在石博會上挑選購買玉器飾品

記者在展會上了解到,石博會十年之際,五展同期舉辦,吸引了來自國內外參展商1200餘家,涵蓋各類寶玉石、觀賞石、工藝品等商品1000餘種,參展種類涵蓋珠寶、玉石、礦石、隕石、觀賞石、字畫、古玩、根雕、工藝品、收藏品等,吸引了來自烏克蘭、緬甸、土耳其、俄羅斯、巴基斯坦等國際展商。展會規模達31000㎡,設置國際標準展位(全室內)1100個,集展示、采洽、評比、鑒寶等多項活動為一體,打造獨具特色的「品石」盛宴。

前來參觀的遊客欣賞選購書畫作品

據了解,本屆石博會首次劃分了茶區、紫砂區,以「絲路茶文化」為主題,設立茶葉、茶具、茶工藝品產品等展區,藉助石博會這一極佳的交流合作平台,搭建了新疆茶文化交流溝通的橋樑。

參展商將蜜蠟現場加工出售吸引眾多遊客選購。

「有靈性的事物一定來自最聖潔的地方,西藏靈芝就是這件神石誕生的地方,為什麼尊稱為「神石」究其原因是這種石種在西藏也是屈指可數,藏民對它崇拜和信奉,稱其為天上的石頭,這就是這塊標價1.7億西藏神石『定神山』的由來」,玉石參展商劉先生興奮的說。？

前來參觀的遊客在書畫作品區拍照留念

劉先生稱,經過上億年的層層堆積,河水的充涮,不斷的演變「定神山」已經玉化了。劉先生認為這塊神石結合了佛學和美學,石頭的整體看是一副大好河山圖,意境深遠,畫面中佇立著觀音菩薩,佛光普照,在洞中開示布法,普度眾生,觀音的右側一位古代的侍女圖,側卧在山石之上,面容清秀,雲鬢烏髮,美鬢高筍,衣袖漣漣,遙望著遠方,可謂絕代有佳人,幽居在空谷。

玉石愛好者細細品鑒西藏神石「定神山」

玉石商人田豐源告訴記者,「帶路神圖」是一塊重達232克的和田玉籽料,從正面看,是一副天然形成清晰可見的「帶路神圖」,左下方是一匹面朝西的駱駝,騎在駱駝背上的是一個位長者,長者的左邊是一隻豹子、左肩上是一隻山羊。在豹子頭前面有天然形成的"偉人"兩個字,讓人嘆為觀止。如果把奇石翻轉過來,這兩個字就變成了"千壽人"三個字。

玉石商人展示「帶路神圖」和田玉籽料

本次石博會以打造中國西部石文化交流中心和中國西部石產業集散中心為目標,以石會友,打造新疆特色旅遊項目,期待大家一起前來評鑒。