？？？？周家榮在車間工作 資料圖

中新網貴陽6月16日電 (石小傑)「精益求精，做好每一個產品，絕不讓瑕疵產品流入市場。」周家榮手指著正在生產鋼絲繩的設備說，「鋼絲繩在物料搬運機械中，供提升、牽引、拉緊和承載之用，我們生產的鋼絲繩小到電梯，大到「神舟」飛船、遼寧號航空母艦都有使用。」

周家榮是貴州鋼繩股份有限公司二分廠二鋼繩車間股繩工段段長，同時也是「全國五一勞動獎章」的獲得者，國家級周家榮技能大師工作室負責人。

三十年如一日，勤奮出大師

周家榮1987年參加工作，他勤奮好學，善於鑽研，面對工作中的難點、疑點，虛心向老師傅請教，進廠3個月，他就掌握了鋼絲繩生產的關鍵技術、核心技術，在同期進廠的職工中最先獨立上機操作，成為一線技術骨幹。

在公司確定開發模拉麵接觸產品時，6T×36SW股繩內層鋼絲「騎馬」「鋼絲斷裂」「模子選型」是一系列困擾公司產品開發的技術難題。作為技術骨幹，周家榮不斷摸索和實踐，成功解決了一系列技術難題，現在這類產品已形成批量生產，受到用戶高度肯定。

日常工作中，周家榮具有很強的觀察、分析、實踐能力。在技術攻關中，主動結合班組生產協調及高難度產品生產、管理需要，積極搞好班組建設。先後負責了南極科考用超長鋼絲繩、港口機械用鋼絲繩、編織鋼絲繩以及「神舟」飛船用鋼絲繩、「遼寧」號航空母艦用鋼絲繩、衛星用鋼絲繩等一系列軍工鋼絲繩的研發生產工作。

自參加工作以來，他連續30年放棄年休假，連續30年堅持第一個進班，連續30年未發生過違反企業規章制度的行為。以廠為家、吃苦耐勞的敬業精神和甘於奉獻的工作作風是大家對他工作上的一致評價。2013年，他成為勞動和社會保障部頒發的國家級周家榮技能大師工作室負責人，這也是全國冶金行業第一個國家級技能大師工作室。

周家榮在車間工作 資料圖 攝

周家榮在車間工作 資料圖

不斷突破創新，讓「巨龍」走向世界

周家榮所在的貴州鋼繩是國有大一型工業企業，主要從事線材製品及相關設備、材料、技術的研究、生產、加工、銷售和進出口業務，年生產能力40萬噸，是國內製品行業研發實力最強、生產能力最大、市場佔有率最高的企業之一。公司旗下的「巨龍」牌鋼絲繩連續15年被評為用戶滿意產品，2016年獲得中國質量獎提名獎，是國內製品行業唯一獲此殊榮的企業。

要在現代激烈的市場競爭中立於不敗之地，必須保證企業核心產品始終保持領先地位。多年來，周家榮在公司和同事的支持協作下，不畏艱難、不斷進取，攻破困擾公司產品開發技術難關，製造了168噸特殊用途鋼絲繩、直徑264mm世界最粗鍍鋅鋼絲繩等一系列高技術含量、特殊結構、特殊用途鋼絲繩產品，

這些產品廣泛應用於葛洲壩水利樞紐工程、三峽電站、寶鋼、深圳鹽田港、蛇口港、天津港集團、廣東虎門大橋、貴州壩陵河大橋、湖南矮寨大橋、舟山西堠門大橋、港珠澳大橋、莫三比克馬普託大橋、神華准能黑岱溝大型露天煤礦、「神舟」八、九、十、十一號載人航天宇宙飛船、遼寧號航空母艦、貴州平塘射電天文望遠鏡等國家重點工程項目，大量替代了進口，產品還遠銷歐美髮達國家以及亞洲、非洲、大洋洲等地區，獲得國際市場的高度認可。

掌握核心科技，制定國際標準

多年來，周家榮憑著紮實的技術理論和精湛的操作技術，積极參與一系列新產品研發生產，主持制(修)定《一般用途鋼絲繩》《飛船用不鏽鋼絲繩》《壓實股鋼絲繩》等30多項國家標準、行業標準、軍工標準。

為了讓貴州鋼絲繩能在國際上成為行業領頭羊，讓製造變為「智造」，告別「跟跑」。他帶領團隊收集整理了大量資料，總結多年工作以來的經驗數據，主導起草了國際標準ISO2408《通用鋼絲繩技術條件》通過了國際鋼絲繩標準化委員會的專業審查，填補了貴州省及國內製品行業制定國際標準的空白，貴州鋼絲繩也正成為中國「智造」的一張名片。

「榮譽只能代表過去，以後還要重頭再來，技術永無止境。」在榮譽面前，周家榮並沒有就此滿足，他表示「只有不斷學習，才能適應行業發展步伐，才能真正成為一名知識技能型、復合技能型職工，為打造「世界第一」鋼絲繩做出自己的一份努力。(完)