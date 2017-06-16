？？？？任金素在制麴車間工作 資料圖

中新網貴陽6月16日電(石小傑)「水是酒之血，曲是酒之骨，糧是酒之肉，酵是酒之魂。」國酒茅台、玉液之冠。茅台酒的高品質離不開一代代茅台人和釀酒師們的精心釀造，他們在生產一線的每一個環節，用精益求精的工匠精神，演繹了茅台的品質傳奇，樹立了「大國工匠」的榜樣力量。

傳承匠心，守住品質

55歲的茅台集團首席釀造師嚴鋼，就是在生產一線用專業、專注、專心默默守護茅台國酒品質的典型代表。

已在茅台工作了三十年的嚴鋼，是茅台集團首席釀造師，在酒師崗位十六年，他始終堅守茅台酒傳統生產工藝，堅持質量第一理論，所在班的產量、質量都名列車間、公司前茅。

從業三十年，對細節的追求、匠心的堅持、為茅台集團帶來了效益的提升，也給嚴鋼帶了諸多榮譽，除了獲得公司的各種榮譽外，先後獲得了貴州省最美勞動者提名獎、遵義市最美勞動者，貴州省國資委「六先黨員」，省「五一勞動獎章」。

對於工匠精神，嚴剛有自己的理解。「『老牛明知夕陽晚，不用揚鞭自奮蹄』是我的信念，對於我們來說，就是要把茅台的釀酒工藝做成全行業最好。針對茅台酒生產周期長，存儲時間長的特點，我們要精益求精，守好陰發酵，陽發酵的標準，用品質鑄就好酒。」

工匠精神需要堅持，更需要傳承。作為茅台集團的首席釀造師，他發揮模範帶頭作用，把自己一身的技術毫無保留地傳授給自己的團隊和同事。

「嚴老師性格溫和，但是對工藝標準要求非常嚴格。工作中的問題與難點，少不了他言傳身教的講解。」茅台集團特級釀造師肖明強告訴記者：「嚴剛平日里經常強調細節要領，在他的帶動下，制酒團隊經常交流總結經驗。」

對此，嚴剛說：「能力越大，責任越大。茅台酒制曲、制酒、勾兌、品評的核心產業工藝，需要一代代傳承下去。工匠精神是對茅台工藝專注、精益求精的執著。」

2001年，嚴剛來到新投產的制酒六車間任7班酒師，這個班以醬香產量19噸、總產量91噸，獲得了全公司第一名好成績，在新投產車間能取得這樣的好成績是前所未有的，當年班組獲得省「五一勞動獎狀」和省質量信得過班組等榮譽。

嚴剛在制酒車間工作 資料圖 攝

嚴剛在制酒車間工作 資料圖

制曲工藝——「要干就要干到最好」

任金素1988年進入茅台酒廠，在「臟、苦、累」的制麴車間，一干就是27年，「要做就要做最好」，27年的苦心耕耘，讓她成了制曲二車間有口皆碑的「老任」，也讓她從一名普通制曲工成長茅台首席釀造師。

作為車間的「老大媽」「老大姐」，她的口號是「做好傳、幫、帶！」關心愛護每一位員工。制曲二車間九班員工蘭水源，患有先天性小兒麻痹症。先天不足的他，在任金素孜孜不倦教導下，從對生產操作一無所知的「白紙」，已經成長為班組模範員工。因為勤勞、樂於助人，還被評為車間的先進典型。

在任金素的嚴格要求和熱心幫助下，員工們都得到了很好的鍛煉。從她所在的班組走出來的班組骨幹、技術骨幹多達30多人。所在的班組獲得了「青年文明號」、「特級班組」、「省優秀工會小家」等很多榮譽。

茅台人對工藝的執著釀出茅台酒的品質，茅台酒的優良品質鑄就茅台新的輝煌，6月9日，兩市第一高價股貴州茅台的股價再創歷史新高，貴州茅台以5850.62億元的市值一舉超越中國石化，成為A股市值第六名上市公司。

茅台酒的高品質離不開一代代茅台人對品質的不懈追求，對細節的精益求精。無數茅台人將繼續堅守工藝，釀造美味人生。(完)