？？？？「食品安全，共同守護」大學生食品安全傳播素養提升計劃16日在北京正式啟動。 董子暢 攝

中新網北京6月16日電 (記者 董子暢)「食品安全，共同守護」大學生食品安全傳播素養提升計劃16日在北京正式啟動。

隨著社交媒體的興起，食品安全與營養健康類謠言變著「花樣」廣泛傳播。今年5月，國家食品藥品監督管理總局官方網站發文，分批對20個食品藥品類謠言集中闢謠。

在2017年全國食品安全宣傳周前夕，來自中國高校校媒聯盟、全國各大高校的50餘名大學生代表，共同發起「食品安全，共同守護」倡議。未來一年的時間里，科信食品與營養信息交流中心、食品與營養科學傳播聯盟，將邀請食品與營養科學領域的權威專家、青年學者、資深媒體人，與高校校媒聯盟攜手合作，以公開課、模擬辯論賽、食驗場、在線互動等形式，將理性對待食品安全事件的科學思維方式，食品安全辨謠、闢謠技能，「科學的吃」的技能，在大學校園和大學生群體中傳播、普及。

中國青年報社黨委書記、社長、總編輯張坤在啟動儀式上中說，食品安全是生命健康最有力的保證，鼓勵當代大學生乃至全社會樹立食品安全意識是我們舉辦本次活動的目的。

「青年學生是國家進步的新生力量，天然就具有新型傳媒環境下內容生產和推廣的能力，你們中的很多優秀人才可能會在未來進入傳媒領域，成為真正的科學信息傳播者和食品安全理念的倡導者。」國家食品藥品監督管理總局新聞宣傳司副司長鞏建平希望，身處大學校園的青年朋友，能夠不斷提高食品安全科學素質和媒介素養，在面對食品安全問題時，能科學看待、正確認知；同時，樹立科學分析食品安全信息的理念和理性參與食品安全信息傳播的責任心，擅於辨識信息真偽，做到不信謠、不傳謠，積极參與謠言澄清，為推動食品安全監管水平提升，促進產業發展和人民幸福發揮示範引領的特殊作用。

據悉，為增強本次活動的趣味性，主辦方還為大學生代表準備了一堂食品安全科學實驗公開課，通過互動實驗的形式讓，讓同學們通過自己動手、親身感知，加強了對食品安全的理解。(完)