？？？？圖為德國IF設計大獎主席拉爾夫·維格曼在現場講話。 蘇飛宇 攝

中新網杭州6月16日電 (謝盼盼 蘇飛宇)鬥轉星移，隨時代變遷，傳統工藝在新時期該如何實現傳承和創新？6月16日，杭州國際工藝周暨杭州國際傳統工藝創新大會在浙江杭州開幕，會議中，不少與會的國內外代表認為，培育工藝人才將成為未來傳統工藝傳承和創新的重要內容，並對中國傳統工藝人才的未來表示肯定和看好。

傳統工藝指採用天然材料製作，具有鮮明的民族風格和地方特色的工藝品種和技藝，一般具有百年以上歷史以及完整工藝流程。而當下，傳統工藝面臨較為複雜的現狀，如有些技藝因工藝複雜、經濟效益低下而面臨失傳，在此其中，手工藝也隨著人類現代生活方式的改變，離民眾漸漸地「遠去」。

「如何探究一條保護、傳承、創新的工藝融合發展之路，如何培養傳統手工藝創新型人才是我們所需要努力的。」杭州市人民政府副秘書長楊建華認為，傳統工藝不僅需要傳承弘揚，更需要創新發展。

不謀而合的是，中國美術學院副院長杭間也有著類似的擔心。

杭間認為，杭州是一座傳統與活力並存的城市，將現代時尚與傳統工藝結合的設計是有看點的，「中國美術學院每年向浙江輸送2000-3000名創意工藝人才，在培養更多創意人才的基礎上，才能找到創新工藝和產業的未來。」

誠如其所言，當日，來自倫敦手工藝周的創辦人蓋·索特爾還期待起中國傳統工藝的創新，他說，「中國的傳統手工藝世界聞名，希望中國能夠把自己的手工藝品帶到明年的倫敦手工藝周，實現中國傳統手工藝品的創新，人才的創意培養。」

對於中國工藝人才的未來，德國IF設計大獎主席拉爾夫·維格曼覺得，他看到了「曙光」。他表示，在每年面向全球學生舉辦的「設計人才獎」中，IF可以收到來自70多個國家，16000個設計產品的申請，而其中70%的申請都是來自中國學生。

「雖然在申請的中國學生中，只有1%的學生能成功入選設計獎，但這1%也比德國所有的參賽學生數量要多。這足以說明中國的年輕人有想法，而未來創新的手工藝人才是來自東方的。」拉爾夫·維格曼表示。

此外，本次杭州國際工藝周以英國為主題國，引進英國設計品牌15家、中英合創品牌10家進行藝術展覽，與此同時，還結合杭州本土21家品牌進行展出，主辦方期冀展覽能促進傳統工藝匠人之間的交流，激發傳統工藝的創新。(完)