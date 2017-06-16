中俄旅遊界「群策群力」邊境及地區間旅遊合作北京新浪網 (2017-06-16 19:56)
？？？？中俄邊境及地區間旅遊合作發展會議現場 於曉非 攝
中新網哈爾濱6月16日電 (記者 王琳)中俄邊境及地區間旅遊合作發展會議於16日在哈爾濱花園邨賓館舉行，中俄旅遊界代表舉「群策群力」之助，圍繞黑龍江省的「中俄旅遊交流大通道」作用，針對兩國邊境及地區間旅遊合作的現狀、前景發表建議。
在中國「一帶一路」建設背景下，中俄兩國關係達到歷史最高水平。作為中國與俄羅斯邊境線最長的省份，黑龍江積極利用各種交流平台，推進對俄旅遊合作進入全面發展時期。
本次會議披露，2016年，黑龍江省接待俄羅斯入境遊客741779人次，比上年增長21.66%，中國公民經黑龍江省赴俄出境528359人次，比上年增長0.7%。
中俄跨境旅遊市場全線飄紅，召喚兩國更豐富、更新穎的跨境旅遊產品出現。本次會議迎合趨勢，中俄旅遊界代表依次發言，互推兩國特色旅遊產品，共商跨境旅遊客源互送。
中方代表張春艷建議，中俄深化旅遊交往合作，兩國相鄰省州聯合開闢精品旅遊線路；兩國共同改善旅遊交通條件，增加地區間的航空線路和班次，鼓勵邊境地區嘗試開通旅遊專列；儘快開通常態化的中俄跨境自駕旅遊，以滿足兩國遊客的多樣化出遊需求；同時，攜手優化旅遊外部環境，聯合開展旅遊合作營銷，加大旅遊業融合發展。
聆聽了中方發言，俄方代表尼古拉·科羅廖夫表示，2017年，俄中兩國旅遊人數持續增長，建議利用兩國旅遊資源和地緣優勢，創建俄中區域旅遊路線，提高服務質量，創新旅遊方式，從而進一步加深雙邊旅遊合作。
面對中國「一帶一路」建設帶來的新形勢、新機遇，兩國與會人員均以務實建議的形式進行發言，致力於以中俄邊境及地區間旅遊合作，為兩國經濟發展和對外開放凝心聚力。(完)
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