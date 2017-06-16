【環球網綜合報導】韓聯社6月16日報導稱，距上次中韓兩國財長會晤時隔了11個月後，韓國經濟副總理兼企劃財政部長官金東兗16日在濟州出席第二屆亞投行(AIIB)年會，並與中國財政部長肖捷舉行會晤。報導稱，本次會晤是否能在「薩德」問題上理出頭緒備受矚目。

據韓國企劃財政部介紹，兩國財長在會晤中再度確認，兩國經濟合作關係在中韓建交25周年之際仍然穩固。雙方一致表示，在推動區域發展的進程中，亞投行對基建的投資十分重要。雙方商定作為域內主要創始會員國，將繼續通過亞投行展開合作。

去年7月韓國和美國宣布在半島部署「薩德」后，韓國樂天公司在華遭到消費者抵制。今年3月，訪韓中國遊客數量同比減少38.9%，4月減少65.1%。據悉，中韓兩國財長沒有討論韓國部署「薩德」引發的經濟問題。兩位財長原計劃會晤30分鐘，之後延長到1個小時。