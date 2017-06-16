記者莊漢昌／台南報導

台南市安南區的堡哥，20年前因一場車禍，失去了妻子及當時年幼的長子。現已年近60歲的堡哥，又因腦部疾病，左小腿萎縮，影響行動力及工作能力，獨居於友人借住的簡易鐵皮屋內。事經社會局獲悉，力邀民間社團修繕堡哥住處，並提供民生救助，抒解堡哥當前難關。

社會局社工發現堡哥的住所，無任何隔間，只有搖晃的木板床及單薄破損的涼被。社工關心的詢問堡哥，單薄的涼被如何能抵擋酷寒，堡哥說：很冷時，就在被子上蓋上雨衣就好了，讓社工聽了相當不捨。

社會局社工積極連結台南市建築物室內裝修職業工會蔡逸忠理事長、社團法人台南市人間道慈善會的吳川理事長，邀請二個公益社團一起攜手協助堡哥解決鐵皮屋內的隔間問題。並提供堡哥民間救助金紓困，也及時提供民生物資、二手單人床架、彈簧床及全新毛毯，另協助添購居家必要家電。堡哥看著煥然一新的住所，當下感動的說不出話，頻頻點頭道謝。

社會局長劉淑惠特別在鐵皮屋修繕完工後，到堡哥住處致贈感謝狀，感謝台南市建築物室內裝修職業工會及社團法人台南市人間道慈善會二個公益社團的大力協助。劉局長說，政府資源有限、民間力量無窮。透過社會局的牽線，可以讓公益社團齊力合作，貫徹賴市長「公益向上」施政理念，並發揮1加1大於2之效益，她也邀請並呼籲更多公益團體能加入，以創造更好的溫暖大臺南。