國際奧委會：麥當勞終止奧運會讚助北京新浪網 (2017-06-16 19:58)
【環球網報導 記者 張驁】麥當勞是奧運會的常年讚助商。然而據法新社6月16日報導，麥當勞決定終止奧運會讚助。
據悉，1968年，麥當勞開始支持奧林匹克運動。當看到美國運動員在法國格勒諾布爾冬奧會期間想念家鄉漢堡的報導之後，麥當勞將漢堡空運給遠在法國的美國運動員，以解思鄉之苦。1976年，蒙特利爾奧運會期間，麥當勞首次成為奧運會正式讚助商。
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