？？？？姜濤在車間工作 資料圖

中新網貴陽6月16日電 (石小傑)47歲的姜濤，是航天十院航天天馬公司材料成型部鉗焊一班的班長。只有初中文化的他，卻是貴州航天行業焊接領域的「第一人」。

立志勤學，從學徒到大師

「剛進工廠的時候，師傅只帶了我不到兩個月就回上海了，後來一段時間我幾乎全靠『偷師學藝』。」姜濤告訴記者，為了學到更多的電焊技巧，那時候他總是每天天不亮就來到車間，給師傅們打好開水、泡上茶。在上班的8個小時里，他仔細觀察師傅們幹活時的每一個細節，遇到不懂的就請教。

為了練習手握焊槍的穩定性，姜濤手綁沙袋進行訓練，並保證每天焊接鋼板達到6個小時，在這股苦練的勁頭下，姜濤進廠7個月就取得了壓力容器焊接合格證，順利轉正。

姜濤：從開始進廠時，工廠教育我們要做一名好工人，將自己的人生目標定為要成為一名好工人，按照這個目標去學習，去鑽研。

在刻苦練習焊工技術的同時，也經常認真研讀相關技術理論指導的書籍。經過多年的刻苦鑽研，他不論是技術理論還是實操能力都越發成熟。承接了「長征6號」火箭運輸起豎系統和發射台項目中的翻轉起豎機構焊接任務，力助「長征六號」成功發射一箭20星。

2013年，國家人力資源和社會保障部以焊工姜濤的名字命名，成立了「姜濤國家級技能大師工作室」。

姜濤與工友討論 資料圖 攝

姜濤與工友討論 資料圖

技藝精湛，用拼搏突破難關

姜濤技藝精湛，在許多施工任務中都留下了攻堅克難的故事。

一次，在對某型號車輛的吊臂進行焊接時，客戶要求除了要保證外表平滑之外，還要保證內部結構均勻，達到X光探傷100%無缺陷的標準。許多優秀焊工可以做到外表無缺陷，但無法保證內部。姜濤通過準確地控制焊接變形，使焊接質量合格率達100%。

在某型號產品焊接中，有一塊10米長的大型結構件，用常規方法焊接，會造成大於0.1毫米的誤差，不但延誤交付進度，還浪費材料。考慮到結構件較大，焊接時易產生變形，姜濤根據生產實踐，總結出一套合理的焊接順序和工藝參數。(完)