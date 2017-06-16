記者劉以宣／雲林報導

由金鐘主持人劉銘領軍的「混障綜藝團」在雲林縣救國團邀請及六輕的贊助下來到雲林斗六高中演出，他們是由一群「肢障」、「截肢」、「腦性麻痺」、「罕病」、「聽語障」、「視障」所組成的綜藝團，用陽光的生命力感染台下數百名觀賞者。

混障綜藝團會取名「混障」是「混」在一起，更有保「障」之意。他們傳遞了另一種生命教育，讓各種障別的人們舞動起來，成為台灣數一數二的表演團體。

混障綜藝團舞動生命力。（記者劉以宣翻攝）

六輕副總陳文仰也出席觀賞這場具有社會意義的表演。陳文仰表示：混障綜藝團的所有成員不畏艱難舞動生命力，與撰寫《汪洋中的一條船》、出身於雲林口湖的鄭豐喜有著同樣艱韌的生命力，他們是社會上最具教育、最有生命力的一群，六輕長期以來贊助公益演出，今日贊助混障綜藝團是疼惜溫暖的生命力，讓台灣的共同生命力走向更陽光的光明處。

六輕副總陳文仰、議員賴淑娞等共同合影留下疼惜溫暖生命力見證。（記者劉以宣翻攝）

混障綜藝團成員由肢障：劉銘(金鐘主持人)／劉麗紅&徐銀嬌(陽光小雨二重唱)／林秀霞(輪標舞后)／蘇俊源&梁春錦(夫妻輪標舞)／王春葉(療癒歌手)、截肢：王蜀蕎＆楊采蓉＆郭韋齊(「旋耀舞姬」舞蹈團)／蔡佩芙(三指歌后)。腦性麻痺：程志賢(腦麻歌王)、罕病：劉祥榮(原民輪舞者)、聽語障：陳濂僑(默劇高手)／林儀珊(中國舞蹈)／林靖嵐＆林珮珊＆何宛靜＆黃筱萍＆陳靜雯(林靖嵐聽障舞蹈團)／陳明偉(扯鈴高手)、視障：彭康福(鋼琴、長笛、吉他、爵士鼓)／周建宇(鍵盤手)／吳柏毅(薩克斯風手)／張林峰(薩克斯風手)／陳冠偉(薩克斯風手)／林信宏(歌手、薩克斯風)／胡清祥(豎笛手)／陳敦邦(小提琴手)／馬惠美(布農族女高音)／黃健安(爵士鼓手)／曾宜臻(二胡手)／朱禹豪(吉他歌手)／許宗榮(中國笛、歌唱)所組成。

其中，劉銘、劉麗紅及劉韋齊曾獲得全國十大傑出青年。