建構良好的生態環境 臺東場辦水稻紋枯病暨生物炭觀摩會NOWnews今日新聞 (2017-06-16 19:32)
行政院農業委員會臺東區農業改良場（以下簡稱臺東場）指出，有機栽培可藉由建構良好的生態環境，改善水稻植株營養狀況，有效減少病害發生，讓有機水稻健康成長，穀粒金黃飽滿。今(16)日上午10時30分在臺東縣鹿野鄉曾可欣農友示範田舉辦「有機水稻紋枯病綜合防治暨生物炭應用示範觀摩會」，由臺東場陳昱初副場長及鹿野地區農會總幹事陳正笙共同主持；劉櫂豪立委服務處、行政院東部聯合服務中心、臺東縣環保局及鄰近鄉鎮農友約70人參與，針對有機栽培管理互相切磋琢磨，熱烈討論。
臺東場陳昱初副場長指出，有機與慣行栽培的差異，不僅是不使用化學肥料及化學農藥而已，有機栽培最大的意義在於友善環境，使產業能永續發展；此外，有機生產的過程中，病害很難避免，如何在降低作物病害發生的同時，兼顧減少環境影響，是很重要的議題。本場應用水稻紋枯病有機防治的研究成果，包括病害發生環境條件、土壤養分、作物生長、田間管理及有機防治資材應用，從插秧前就開始管理病害，讓有機水稻示範區紋枯病明顯較減少22.1%。值得一提的是，這些病害防治方法只是稍微改善現有的管理方式，低成本高效能，除了有機栽培的農友能用來防除病害提高產量品質，慣行栽培的農友也可以參考使用，在節省病害防治成本的同時，還能夠友善環境永續生產。
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