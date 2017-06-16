▲行政院農業委員會臺東區農業改良場陳昱初副場長主持有機水稻紋枯病綜合防治暨生物炭應用示範觀摩會。（圖／臺東場提供，2017. 06. 16.）

行政院農業委員會臺東區農業改良場（以下簡稱臺東場）指出，有機栽培可藉由建構良好的生態環境，改善水稻植株營養狀況，有效減少病害發生，讓有機水稻健康成長，穀粒金黃飽滿。今(16)日上午10時30分在臺東縣鹿野鄉曾可欣農友示範田舉辦「有機水稻紋枯病綜合防治暨生物炭應用示範觀摩會」，由臺東場陳昱初副場長及鹿野地區農會總幹事陳正笙共同主持；劉櫂豪立委服務處、行政院東部聯合服務中心、臺東縣環保局及鄰近鄉鎮農友約70人參與，針對有機栽培管理互相切磋琢磨，熱烈討論。

臺東場陳昱初副場長指出，有機與慣行栽培的差異，不僅是不使用化學肥料及化學農藥而已，有機栽培最大的意義在於友善環境，使產業能永續發展；此外，有機生產的過程中，病害很難避免，如何在降低作物病害發生的同時，兼顧減少環境影響，是很重要的議題。本場應用水稻紋枯病有機防治的研究成果，包括病害發生環境條件、土壤養分、作物生長、田間管理及有機防治資材應用，從插秧前就開始管理病害，讓有機水稻示範區紋枯病明顯較減少22.1%。值得一提的是，這些病害防治方法只是稍微改善現有的管理方式，低成本高效能，除了有機栽培的農友能用來防除病害提高產量品質，慣行栽培的農友也可以參考使用，在節省病害防治成本的同時，還能夠友善環境永續生產。

▲廖勁穎助理研究員講解有機水稻管理暨生物炭應用技術。（圖／臺東場提供，2017. 06. 16.）