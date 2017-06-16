？？？？畢業生與食堂大叔合影 西南大學 攝

中新網重慶6月16日電 (陳植煒 羅澤洪)記者16日從西南大學獲悉，該校畢業生在畢業季除了按照「套路」與同學、校門、校景合影外，還與學校宿管阿姨、食堂大叔、保安合影以表達自己的感謝。

大學畢業季，畢業照是永恆的主題。或是身著學士服的拋帽照，或是紀念友情地久天長的閨蜜照……而選擇合影的對象，不外乎留下自己足跡的校門、學院、教室、圖書館或其他有紀念意義的校園小景，或者自己的老師、同學。

畢業生與保安大叔合影 西南大學 攝

畢業生與保安大叔合影 西南大學 攝

「其實，還有一類『熟悉的陌生人』，他們也與我們朝夕相處，我們甚至不知道他們的姓氏名字，他們卻也曾經陪伴著、守護著我們的大學生活！」西南大學即將畢業的同學表示，朝昔相處的宿管阿姨、教育超市的售貨阿姨、食堂打飯的叔叔以及校門或園區的保安大叔也應該成為畢業后大家懷念的對象。

「在這裏學習生活了四年，也和這些叔叔阿姨一起相處了四年，在畢業的時候，我們就想著也要和他們合影，感謝他們陪我們度過了四年的大學青春。」發起這件事的王朔說。

畢業生與宿管阿姨合影 西南大學 攝

畢業生與宿管阿姨合影 西南大學 攝

「好感動！向宿管阿姨致敬！」「點讚！感恩食堂師傅！」「是呀，畢業了，應該對保安大叔說聲再見！」……同學們都為這幾位大學生的情懷點讚，有人給他們冠以「最有情懷的寢室」稱號。

對此，參與合照的李國強表示，最有情懷不敢當，只是希望記住每一個在生活中出現並且幫助過自己的人，在多年後回憶起大學時光時，還能記住那些不是主角的「主角」。

「這看似很小的一件事情，其實挺暖心的。」西南大學黨委宣傳部副部長鄭勁松表示，懂得感恩、尊重平凡的校工，這是大學生心智、人格成熟的表現，值得點讚。