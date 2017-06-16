仁愛鄉雨勢不歇 17日仍停班停課台灣好新聞報 (2017-06-16 20:00)
記者扶小萍／南投報導
南投縣仁愛鄉連日來雨勢不輟，多處道路陸續傳坍方或中斷，縣政府為顧及學童和民眾安全，晚間宣布仁愛鄉6月17日(星期六)全日停止上班停止上課。
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