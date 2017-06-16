里港消防巡迴校園宣導 載興國小辦消防小尖兵NOWnews今日新聞 (2017-06-16 19:33)
為落實消防安全並將防災知識落實到下一代，里港消防小隊長邱輝珍結合義消分隊及婦女宣導隊，巡迴校園辦消防小尖兵活動，期望吸收力高強的小朋友，將各種防火、防災及防溺意識帶進家庭。
小隊長邱輝珍及婦宣分隊長陳淑珍，率領同仁至載興國小實施小尖兵活動。為吸引小朋友興趣，分隊準備豐富的防災、避難體驗，有疑雲密佈(濃煙體驗)、心技戰將(CPR教導)、火焰殺手(滅火器使用)、搶救雷恩大兵(室內消防栓射水體驗)、天降神兵(緩降機操作)、消防智多星(九宮格)等。
學校高度重視消防安全教育，校長帶領全校師生參與訓練，小朋友各個非常高興參與，更逐一體驗各種防災、避難技巧的學習。
邱小隊長表示，實施校園防火逃生要領、防溺、用火、用電安全教育，學童將學到的各種災防知識帶回家庭，進而帶入社會，以期未來在災害發生時，能減少人員傷亡及財物損失。
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