▲總統蔡英文坐在阿嬤身邊的藤椅互動，阿嬤問「你是總統啊？」總統蔡英文頻頻點頭。（圖／新北市政府社會局提供，2017.06.16）

總統蔡英文今（16）日在新北市副市長葉惠青、社會局長張錦麗、衛生局長林奇宏的陪同下，參訪板橋的頤安公共托老中心，關心失智長輩在中心的生活情形；新北市也趁機向蔡總統提出多項建言，蔡總統指示隨行的衛福部社家署長簡慧娟納入參考研究。

蔡總統在頤安公共托老中心主任高慧萍的帶領下參訪，長輩分在各區活動，有做健身操，有玩桌遊，還有一群坐在廟埕練習生活的記憶，「今天星期幾？」「晴天還是雨天？」「端午節過後是什麼節日？」長輩搶答；蔡總統看得有趣，也坐在阿嬤身邊的藤椅互動，阿嬤問「你是總統啊？」蔡總統頻頻點頭。

高慧萍並引領參觀臨時住宿區，也就是中央力推的小規模多機能，目前有4個床位，兼有物理治療室，可以提供日間照顧收托的長輩，臨時因家中主要照顧者出國或出差時，可以短暫幾天臨時住宿，費用由政府補助；蔡總統訪完整體後，與健順院長廖慧媛、新北市副市長葉惠青等人，在茶鋪簡單座談。

林奇宏認為，中央推動長照2.0政策，對照顧高齡長輩確實有幫助，但希望能更有彈性，例如像失智共照中心，中央在試辦時為求公平，一個縣市政府只有一個試辦，光板橋人口就將近60萬，一區一日照如何夠用？新北市已設立33家，仍是不敷使用，也希望中央能開放照管系統與地方介接，及提高照管專員的待遇。

社會局長張錦麗指出，新北市將近48萬長輩，90％是屬於健康、亞健康，其餘10％才是失能和重癱需要有人照顧，在中央推動長照2.0前，新北市就有推動許多高齡友善的政策，包含老人共餐、銀髮俱樂部、動健康、松年大學、佈老志工等，這些目的都是在延緩老化，避免失智失能，未來新北市仍會持續努力。

板橋頤安公共托老中心是由新北市政府委託財團法人私立健順養護中心辦理，專收失智或失智加失能長輩，中心內設有中藥鋪、傳統服裝店和廟埕等，讓長輩在復古懷舊的氛圍內活動，兼具減緩失智和療癒的功能，由於口碑遠傳，核定收托人數35位一直是滿額。