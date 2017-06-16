（中央社記者韓婷婷台北16日電）台灣索尼(SIET) 今日宣布，8月18日至20日在華山1914文創園區舉行的「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」中，將展出數十款PS4、PS VR遊戲，預售票17日起限期開賣。



SIET今日發表首波公開的試玩清單，後續將陸續公開更多最新、最熱門及首次在台開放試玩的未發售遊戲。



Sony日前宣布，PlayStation 4遊戲主機自2013年發售截至6月11日以來，全球總銷量達6040萬台，遠超競爭對手微軟和任天堂的同期產品。



PS4遊戲軟體銷售總計屢創新高，包括熱銷中的「Horizon: Zero Dawn」等遊戲，也已於2017年6月11日在全球零售商及PlayStation Store下載版合計創下超過4億8780萬片以上的銷售佳績。



Sony Interactive Entertainment總裁兼Global CEO 郝斯（Andrew House）表示，今年會有充分活用PS4性能的多款遊戲上市，亦將透過擴展PlayStationVR內容及網路服務來充實PS4商業生態系統。



在PS4專用遊戲軟體方面，今年將持續推出眾所矚目的遊戲，包括「GUNDAM VERSUS」(BANDAI NAMCO Entertainment Inc.)、「DRAGON QUEST XI」 (SQUAREENIX CO., LTD.)、「Gran Turismo Sport」及「新•全民高爾夫」(SIE WWS) 等作品。獨立開發商亦將帶來包括「ABZU」(505 Games) 及「Firewatch」(Panic Inc.)等遊戲。1060616