（中央社記者程啟峰高雄16日電）物流業者劉慶玉控告多家廠商涉盜用免付費專線，因案件管轄權問題，令他四處奔波出庭，他今天到橋頭地檢署特別用頭按鈴申告，呼籲統籌偵辦以便民；檢方說，全案將依法處理。



劉慶玉說，民國84年間向中華電信承租免付費電話0800-000-000，做為服務消費者的連繫專線與平台。92年間，公司陸續接獲與營業項目無關的莫名其妙電話，經追查赫然發現有不少公司行業、購物中心等網站涉嫌盜用此專線，計有400多家，各式奇怪電話湧入，令員工接到手軟。



他表示，由於400多家涉侵權廠商遍佈全台，官司一打就是10餘年，為了出庭應訊，在各地往返奔波身心俱疲，還曾一度萌生輕生念頭，苦不堪言，期盼司法單位苦民所苦大開「方便門」，將訴訟官司統籌由橋頭地檢署偵辦，呼應新政府司法改革的決心。



劉慶玉還特別以頭就鈴按鈴申告，強調為跑這個案子的官司好想去撞牆，他已被這個官司困擾許久。



橋頭地檢署則說，劉慶玉去年10月底曾就同樣案子及訴求前來按鈴申告，檢察官受理後發現有些案子橋頭地檢署無管轄權偵辦，因此移轉出去，全案都照刑事訴訟法規定在走，如今受理後也將依刑事訴訟法處置。1060616