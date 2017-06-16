巡邏車疑打滑撞電桿 員警昏迷中央社 (2017-06-16 19:34)
（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗警分局三義分駐所員警陳源正，今天下午駕駛巡邏車執勤回程途中，行經台13線三義鄉裕隆車廠北側門附近路口，疑似天雨路滑失控撞上電桿，傷勢嚴重，陷入昏迷。
苗栗縣警局苗栗分局指出，陳源正下午駕駛巡邏車外出處理一起民眾燒炭自殺相驗案件，相驗結束後先到三義消防分隊索取相關資料，隨即駕車準備返回分駐所，於2時50分許，在台13線三義交流道附近發生車禍。
事故地點位於台13線水美街往電台路口，亦即裕隆車廠北側門處，警車右側車體嚴重凹陷變形，險些栽進下方排水溝渠。
附近居民指出，事發當時，聽到路口傳出「碰」一聲猛烈撞擊聲響，出門查看竟見1輛警車「塞進」水泥電桿和電信箱之間，車上1名員警血流滿面、傷勢嚴重；裕隆汽車員工診所的醫護人員，第一時間還前往協助包紮。
受傷警員陳源正經送往苗栗大千醫院急救，因前額骨折，昏迷指數4，家屬聞訊趕到醫院，傍晚決定轉往台中梧棲童綜合醫院救治。
警方表示，根據車上行車紀錄器顯示，陳源正出勤沿途都有開警示燈及蜂鳴器，但事故發生時疑因強力撞擊，畫面未能儲存，交通事故處理小組也依規定抽血檢測，酒測值為零。
警方指出，車禍剛發生時，另一輛巡邏車也恰巧行經該路段，經調閱行車紀錄器並無追車情事，後方也無尾隨車輛，懷疑是台13線進入水美街車道縮減，且為下坡路段，加上天雨路滑，導致車輛失控甩尾，攔腰撞上路口電桿及號誌箱；確切肇事原因，仍待進一步調查釐清。1060616
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
中式 炒鍋．HELLO KITTY 中式．中式 禮盒．中式炒鍋．中式菜刀．中式 信封．中式糕餅．中式片刀．中式點心．法國特福 中式炒鍋．金牌大師 中式滴雞精．美加美 中式信封．中式信封．康寧 中式．特福 中式 炒鍋
- 【HERAN禾聯】65型FULLHD LED液晶顯示器+視訊盒(HF-65DA1)
- 【Amos】工業風造型野餐桌/工作桌
- 邏爵Logis 多層疊展示櫃/收納櫃/書櫃
- BOTTEGA VENETA 經典小羊皮編織彎月包(中-咖啡-展示品)
- BENRO 百諾 58mm SHD CPL-HD ULCA WMC / SLIM 16層奈米超低
- 【時尚屋】玻璃加框拉門上置式公文櫃(Y104-2)
- WMF Profi Resist 耐磨平底煎鍋 28cm
- 曜越 波賽頓Z RGB(茶軸)全彩背光機械
- adidas 慢跑鞋 UltraBoost X 運動 女鞋
- EMPORIO ARMANI 太陽眼鏡 率性百搭偏光款(黑) #EA4056F 504
提神醒腦多聰動 認識失智症及巴金森氏症【NOWnews今日新聞】
讓女生怦然心動的瞬間 網友推肥宅搞笑版 【NOWnews今日新聞】
南鐵地下化順利推動 最北端工程預定9月底發包【台灣好新聞報】
涉違法放貸案 永豐餘董座邱秀瑩交保【中央社】
敲車窗請求讓路 男子冒雨助救護車通行【中央社】