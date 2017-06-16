（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗警分局三義分駐所員警陳源正，今天下午駕駛巡邏車執勤回程途中，行經台13線三義鄉裕隆車廠北側門附近路口，疑似天雨路滑失控撞上電桿，傷勢嚴重，陷入昏迷。



苗栗縣警局苗栗分局指出，陳源正下午駕駛巡邏車外出處理一起民眾燒炭自殺相驗案件，相驗結束後先到三義消防分隊索取相關資料，隨即駕車準備返回分駐所，於2時50分許，在台13線三義交流道附近發生車禍。



事故地點位於台13線水美街往電台路口，亦即裕隆車廠北側門處，警車右側車體嚴重凹陷變形，險些栽進下方排水溝渠。



附近居民指出，事發當時，聽到路口傳出「碰」一聲猛烈撞擊聲響，出門查看竟見1輛警車「塞進」水泥電桿和電信箱之間，車上1名員警血流滿面、傷勢嚴重；裕隆汽車員工診所的醫護人員，第一時間還前往協助包紮。



受傷警員陳源正經送往苗栗大千醫院急救，因前額骨折，昏迷指數4，家屬聞訊趕到醫院，傍晚決定轉往台中梧棲童綜合醫院救治。



警方表示，根據車上行車紀錄器顯示，陳源正出勤沿途都有開警示燈及蜂鳴器，但事故發生時疑因強力撞擊，畫面未能儲存，交通事故處理小組也依規定抽血檢測，酒測值為零。



警方指出，車禍剛發生時，另一輛巡邏車也恰巧行經該路段，經調閱行車紀錄器並無追車情事，後方也無尾隨車輛，懷疑是台13線進入水美街車道縮減，且為下坡路段，加上天雨路滑，導致車輛失控甩尾，攔腰撞上路口電桿及號誌箱；確切肇事原因，仍待進一步調查釐清。1060616