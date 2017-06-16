本周6家！證監會今日核發IPO批文 籌資總金額不超過34億元北京新浪網 (2017-06-16 19:31)
21世紀經濟報導
證監會今日按法定程序核准了以下企業的首發申請
上交所主板：
上海岱美汽車內飾件股份有限公司、浙江大元泵業股份有限公司、寧波旭升汽車技術股份有限公司
深交所中小板：
廣東凌霄泵業股份有限公司
深交所創業板：
湖南國科微電子股份有限公司、佩蒂動物營養科技股份有限公司。
本次將有廣東凌霄泵業股份有限公司、佩蒂動物營養科技股份有限公司等2家企業直接定價發行。上述企業及其承銷商將分別與滬深交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。
上述企業籌資總額不超過34億元。
（來源：證監會）
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