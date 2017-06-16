新疆策勒縣團委幹部為結對親戚辦實事解難題北京新浪網 (2017-06-16 19:32)
亞心網訊 為貫徹落實策勒縣「民族團結一家親」活動安排部署會議精神,推進「民族團結一家親」在策勒落地生根、開花結果。6月15日,策勒縣團委5名幹部,分別到「民族團結一家親」親戚家中,開展實實在在的「民族團結一家親」活動。
活動中,團委5名幹部紛紛為6戶親戚送去了撒子、餅乾、糕點等食品,當看到阿布都合力克·托乎提庫爾班家正在蓋新房,為新房地基放石頭時,團委幹部們不顧路途辛苦,直接和親戚一起動手,把大石頭搬放到新房地基內。大家一邊幹活,一邊話家常,其樂融融,越干越有勁,沒人叫苦叫累。當了解到阿布都合力克·托乎提庫爾班家孩子今年14歲了,連和田都沒去過,策勒縣城也沒去過幾次之後,團委幹部們又紛紛與地區團委、烏魯克薩依鄉聯手,幫忙爭取在今年暑假期間,到烏魯木齊參加「民族團結一家親」夏令營活動。
通過「民族團結一家親」活動,使團委幹部與親戚們的心越走越近,情越走越親。團委幹部也通過走進農村,貼近村民,把親戚當親人,堅定了他們力所能及為親戚們做實事的決心。
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