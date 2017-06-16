



亞心網訊 ？6月15日,自治區義務教育學校均衡發展督導組在我縣召開策勒縣義務教育學校均衡發展督導驗收會議,對策勒縣義務教育學校標準化建設和均衡發展進行評估驗收和認定。行署副專員、行署教育督導委員會主任、總督學古麗尼沙汗·買提尼牙孜,縣委書記馬江山,縣委副書記、縣長肖開提·亞生等地、縣領導,策勒鎮、固拉合瑪鎮、策勒鄉、達瑪溝鄉鄉(鎮)長,縣教育強縣領導小組成員單位主要領導,教育局、督導室全體領導、幹部,縣直及平原鄉鎮中小學書記、校長參加了會議。

會上,縣委書記馬江山致辭,對督導評估驗收組一行的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。自治區教育廳黨組成員、紀檢書記烏斯曼·達吾提就此次檢查督導評估驗收的目的和意義向與會人員做了說明並提出要求,指明督導驗收的方向。縣委副書記、縣長肖開提·亞生就策勒縣義務教育均衡發展工作向評估驗收組進行了彙報。與會人員還觀看了策勒縣創建工作專題片。

督導評估驗收組抽取了此次督導評估驗收所要檢查的鄉鎮和學校,同時向與會人員明確了本次督導評估驗收工作紀律,確保此次督導驗收工作取得實實在在的成效。

會後,督導評估驗收組一行將根據抽取的鄉鎮和學校,通過「點面結合」的方式,詳細查看各學校義務教育標準化建設和均衡發展工作開展情況。