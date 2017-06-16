自治區義務教育學校均衡發展督導組來策勒縣督導檢查北京新浪網 (2017-06-16 19:32)
亞心網訊 ？6月15日,自治區義務教育學校均衡發展督導組在我縣召開策勒縣義務教育學校均衡發展督導驗收會議,對策勒縣義務教育學校標準化建設和均衡發展進行評估驗收和認定。行署副專員、行署教育督導委員會主任、總督學古麗尼沙汗·買提尼牙孜,縣委書記馬江山,縣委副書記、縣長肖開提·亞生等地、縣領導,策勒鎮、固拉合瑪鎮、策勒鄉、達瑪溝鄉鄉(鎮)長,縣教育強縣領導小組成員單位主要領導,教育局、督導室全體領導、幹部,縣直及平原鄉鎮中小學書記、校長參加了會議。
會上,縣委書記馬江山致辭,對督導評估驗收組一行的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。自治區教育廳黨組成員、紀檢書記烏斯曼·達吾提就此次檢查督導評估驗收的目的和意義向與會人員做了說明並提出要求,指明督導驗收的方向。縣委副書記、縣長肖開提·亞生就策勒縣義務教育均衡發展工作向評估驗收組進行了彙報。與會人員還觀看了策勒縣創建工作專題片。
督導評估驗收組抽取了此次督導評估驗收所要檢查的鄉鎮和學校,同時向與會人員明確了本次督導評估驗收工作紀律,確保此次督導驗收工作取得實實在在的成效。
會後,督導評估驗收組一行將根據抽取的鄉鎮和學校,通過「點面結合」的方式,詳細查看各學校義務教育標準化建設和均衡發展工作開展情況。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SANKI 中桶 足浴機．足浴機 HF-3657．勳風 遙控 足浴機．SPA 足浴機 泡腳機．勳風 足浴機 HF-3657H．足浴機 3657H．勳風 足浴機 HF-3769．ES SPA 足浴機 TMM-801A．SPA 泡腳機 足浴機．勳風紅外線加熱足浴機．SPA スパ足浴機．勳風 足浴機．中桶 足浴機．SANKI 三貴中桶加熱足浴機．勳風 hf-3657h 足浴機．SANKI 加熱足浴機．MANTEN 足浴機．Panasonic 蒸氣 足浴機．足浴機．三洋 足浴機．SPA 足浴機 HF-3793．勳風 HF-3633H 足浴機．足浴機 HF-3633H．加熱足浴機．勳風 足浴機 HF-3763．SANKi 足浴機．中桶加熱足浴機．ES SPA 足浴機 JF-9200．SUPA FINE 足浴機．VOGUE 足浴機
中東四國向卡達發整改清單：關閉半島電視台【北京新浪網】
1933年四川發生7.5地震？茂縣疊溪古城消失(圖)【北京新浪網】
於歡為何從無期改判為五年【北京新浪網】
四川茂縣發生山體垮塌 河道被堵100餘人被埋【北京新浪網】
特朗普突然改口：與前任FBI局長科米談話，我沒錄音【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》