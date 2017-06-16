巴基斯坦衛生官員沙夫達醫生(Rana Safdar)今天(16日)表示，國際監視小兒麻痺症組織肯定，巴基斯坦在消除這種導致殘障疾病方面的努力。

沙夫達指出，全球小兒麻痺症根除計畫(Global Polio Eradication Initiative)的國際監督委員會(International Monitoring Board)15日公布報告指出，自從2017年1月至今，巴基斯坦只出現2個小兒麻痺新病例，而在去年同期，巴基斯坦出現20個小兒麻痺新病例。

目前全球還沒有完全消除小兒麻痺症的國家，只剩下巴基斯坦、阿富汗和奈及利亞3國。

儘管受到來自塔利班(Taliban)的威脅，巴基斯坦仍將在7月展開新一波的對抗小兒麻痺運動。

塔利班持續在阿富汗和巴基斯坦作亂，他們認為，接種疫苗是西方要毒化巴基斯坦兒童的陰謀，多次以暴力、殺害等手段，阻止衛生人員為民眾接種疫苗。