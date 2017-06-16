馬糞海膽開放採捕 澎湖查獲偷採（1）中央社 (2017-06-16 19:51)
馬糞海膽16日起開放採捕至8月底止，澎湖環保案件查緝小組與岸巡總隊，在各港區查獲多起偷採海膽，數量達1600多顆，市價近10萬元。中央社 106年6月16日
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