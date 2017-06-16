為防止連日來的大雨滴漏，有旅客發現航空公司人員在桃園機場旅客報到櫃台上方，架起「塑膠收納箱」應變，工程人員表示，為預防滴水滲漏才進行簡易預防，待晴天後再檢修。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年6月16日