設計防災應用 台灣團隊黑客松競賽獲獎中央社 (2017-06-16 19:51)
來自台灣的隊伍Space Bar在2017「NASA黑客松」的全球競賽中獲得「最佳概念獎」。（美國在台協會提供）中央社記者翟思嘉傳真 106年6月16日
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