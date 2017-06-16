雲林社工師成立公會中央社 (2017-06-16 19:50)
雲林縣政府16日表示，中彰投雲嘉南縣市完成最後一塊拼圖，雲林縣社會工作師成立公會，建立專業體系，提供更完善在地服務。（資料照片）中央社記者葉子綱攝 106年6月16日
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