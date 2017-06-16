基隆1名老婦15日搭公車途中，前方小貨車突然緊急煞車，公車跟著急煞，老婦重心不穩摔倒，撞擊活動座椅基座，經送醫救治後左眼皮縫6針，仍需回診治療。圖為同款基隆市公車。中央社記者王朝鈺攝 106年6月16日