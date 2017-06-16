前車急煞 老婦搭公車摔倒眼皮縫6針中央社 (2017-06-16 19:50)
基隆1名老婦15日搭公車途中，前方小貨車突然緊急煞車，公車跟著急煞，老婦重心不穩摔倒，撞擊活動座椅基座，經送醫救治後左眼皮縫6針，仍需回診治療。圖為同款基隆市公車。中央社記者王朝鈺攝 106年6月16日
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