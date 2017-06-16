銀髮族活動 女性參與占6成6中央社 (2017-06-16 19:26)
（中央社記者陳政偉台北16日電）高齡者藉由參與社會活動，增進身心健康及福祉。主計總處公布高齡者社會參與概況，105年全國長青學苑計724所，參加人數23.3萬人，女性占比達66.8%。
主計總處公布高齡社會參與概況，期望鼓勵高齡者藉由參與社會活動，與社會建立連結關係，有助於增進身心健康及福祉。
主計總處解釋，依衛生福利部統計，105年全國長青學苑計724所，較104年增227所，共開辦6691班；參加人數23.3萬人，年增18.8%，其中女性占66.8%。
而全國老人福利服務中心4807個單位，舉辦活動參加人次計1715.4萬人次，較104年增10.9%；各活動類型中，以參與「鄉鎮市區老人文康中心」占30.2%最多。
主計總處表示，根據衛生福利部國民健康訪問調查，102年65歲以上高齡者，近3個月參與志願服務、宗教及社團等活動至少一項者占42.3%，較98年增1.7個百分點；
其中，男性高齡者中，參與相關活動的比率為42.3%，較98年增4.2個百分點；女性高齡者中，參與之比率為42.2%，減0.7個百分點。
就年齡層觀察，在102年，65到74歲參與相關活動者占近5成，85歲以上則占約2成。1060616
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