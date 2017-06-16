日期:6月17日晚，深圳佳兆業將在主場迎戰杭州綠城，這是王寶山重返深足之後的第一場比賽，八輪不勝的深足期待「換帥如換刀」。今天下午，王寶山攜中甲頭號射手普雷西亞多出席了賽前新聞發佈會，王寶山期待明天能用一場勝利來扭轉局面、重振全隊的信心。

本周三，深足新帥王寶山接過埃里克森交出的教鞭，帶領新的教練班子投入到履新后的第一天訓練之中，這兩天來，深足隊員們明顯感受到訓練強度的提升，而在訓練內容方面，王寶山針對深足進球多、失球也多的現狀而重點加強防守方面的演練。王寶山表示：「接手球隊兩天，進行了兩次訓練，通過訓練，我們主要解決之前我認為球隊出現的一些問題，比如在過去的13場比賽里，我們打進26球，在中甲排名第一，也丟了16球，在前六名球隊里是失球最多的，這種攻防極為不平衡的狀況，我希望通過訓練中得到解決，特別是在防守方面，如果我們在防守方面做得更好一些，我們能少丟哪怕6球 ，那麼我們現在的積分和排名情況會完全不一樣。」

王寶山透露，這一周的訓練，就是重點解決防守這個問題，同時針對明天的對手杭州綠城進行戰術演練，他希望隊員在明天的比賽中，在防守方面有改進，在進攻方面繼續發揚高效率得分的特點，使球隊的攻防更平衡。

明天的比賽對手杭州綠城是從中超降級的降班馬，由於綠城老闆宋衛平有著濃厚的全運會情結，甚至不惜為了鍛煉全運隊隊員而犧牲聯賽成績，在本賽季的中甲聯賽中，綠城幾乎每場比賽都起用半數以上的U23球員首發登場，而且多為U20全運會年齡段球員，在上一場與永昌的比賽中，綠城的首發名單中有5名U20球員。對此，深足主帥王寶山期待明晚能戰勝這支青年軍：「綠城起用了很多年輕球員，他們的年輕球員非常有特點，我們希望全力以赴，希望明天的比賽能改變八輪不勝的狀況，讓隊員們重拾信心，給球迷們帶來精彩的比賽。」

隨同王寶山出席賽前新聞發佈會的是深足頭號射手普雷西亞多，他說：「我們的備戰情況非常好，在訓練課上，大家付出了很多努力，大家也知道周末的比賽狀況非常複雜，我們之前八輪不勝，球隊處於困難的時期，但是，我們需要翻篇，希望周末的比賽全力拿三分，爭取達到積分榜第二的位置。」新帥與舊帥對比，普雷西亞多直言：「確實和之前埃里克森帶隊的訓練和理念有很大的不同，現在新的教練王導來了之後，我們希望明天在比賽場上能贏球、拉開比分。」

王寶山也透露了他帶給球隊的一些新變化：「過去兩天的訓練，通過隊員們的表現以及訓練后和隊員的交流，我們達成了高度的認識，我們需要改變，急迫需要改變的是防守，隊員在訓練中非常投入，也能理解我的訓練思路，我覺得這點做得非常好。」

此前，埃里克森曾經認為深圳體育場的草坪情況不理想，對此，王寶山認為：「埃里克森是歐洲知名教練，他之前帶的球隊，包括國內上港的場地條件也許比我們這邊好，我的理解是，這個球場的平整度和軟硬程度完全具備了比賽的條件，如果可以更好的話，當然更好。我覺得這場地完全具備基本的條件。」

對於明天與綠城的比賽，王寶山明確指出，希望能零封對手：「先要保證比賽的進球 ，對於明天比賽的要求，就是盡量不要丟球，這不僅是後衛和守門員的問題，而是要從前鋒做起。」

（文莉）