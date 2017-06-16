國防大學愛滋生遭退學案 法院發回更審NOWnews今日新聞 (2017-06-16 18:56)
原就讀國防大學的阿立(化名)，102年被校方依德行考核未達標準理由，將其退學，阿立後來質疑，是否因自己患有愛滋病被歧視而遭退學，因而提起申訴，衛福部依《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》處分校方，要求校方在3個月內恢復阿立的就學機會，校方不服提行政訴訟。 一審判校方勝訴，撤銷衛福部處分，經上訴，最高行政法院16日撤銷原審判決，將案件發回更審。
據了解，阿立2012年間就讀國防大學時，經校方診斷後發現為愛滋病患，加上阿立又時常頂撞師長，違反學生幹部應有行為，校方經記過處分後，依操行不及格為由將其退學。阿立向學校申訴，衛福部隨即以校方歧視違法為由，要求國防大學三個月內「恢復其就學機會或與其合解」，校方不服，向衛福部提起行政訴訟。
一審時法院判校方勝訴，認為退學已成事實，衛福部提起上訴，由最高行政法院審理。
最高行政法院16日認為原審所說「恢復其就學機會或與其和解」不明確，且台北高等行政法院雖認定衛福部干涉國防大學已確定的退學處分，卻未詳查過程中是否有對愛滋患者的歧視，認為北高行有應調查但卻未調查的違誤，因而將原審發回更審。
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