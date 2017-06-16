▲「不吸菸大自由」成功鎮衛生局期以「青春拒菸才藝競賽」活動喚起莘莘學子的自主拒菸意識。（圖／成功衛生局提供，2017. 06. 16.）

莘莘學子們所引頸期盼的暑假即將到來，為了讓青少年在休假期間，能有自主拒菸意識，成功鎮衛生所結合國立成功商業水產職業學校社團活動時間，舉辦青少年菸害防制才藝競賽-「拒菸young起來」活動，以強化學生對菸品危害的觀念，協助學生遠離菸害的侵擾。

成功商水蔡吉郎校長及成功鎮衛生所黃慧瑜主任、衛生局陳立克技士分別提醒現場青少年學子們不可輕忽菸害。每年全球有500萬人死於吸菸相關疾病，平均每六秒就有一人因菸害死亡，在台灣，每年有超過1萬8000人死於吸菸相關疾病，相當於每20分鐘就有一位國人因菸害而失去寶貴生命，青少年千萬不要輕易嘗試菸品，任何人都不得提供菸品給未滿18歲的青少年，這些行為都是違反菸害防制法，會受罰的，拒絕菸害為了自己也為了他人，應該一齊向菸害說不。

「拒菸young起來」活動，才藝競賽總共有成功鎮四所學校參加，分別為成功國小、信義國小、新港國中及成功商水，學生們展現活力炒熱現場氣氛，利用歌唱，演奏、熱門舞蹈及傳統民俗舞蹈等才藝表演，將菸害防制觀念傳遞給學生。

▲成功鎮衛生所「青春拒菸才藝競賽」活動，有想要戒菸的民眾，可以到成功鎮衛生所，本所有戒菸門診及衛教的服務，也可以撥打戒菸專線0800636363。（圖／成功衛生局提供，2017. 06. 16.）