凝聚自主拒菸意識 成功鎮衛生所舉辦菸害防制才藝競賽NOWnews今日新聞 (2017-06-16 19:05)
莘莘學子們所引頸期盼的暑假即將到來，為了讓青少年在休假期間，能有自主拒菸意識，成功鎮衛生所結合國立成功商業水產職業學校社團活動時間，舉辦青少年菸害防制才藝競賽-「拒菸young起來」活動，以強化學生對菸品危害的觀念，協助學生遠離菸害的侵擾。
成功商水蔡吉郎校長及成功鎮衛生所黃慧瑜主任、衛生局陳立克技士分別提醒現場青少年學子們不可輕忽菸害。每年全球有500萬人死於吸菸相關疾病，平均每六秒就有一人因菸害死亡，在台灣，每年有超過1萬8000人死於吸菸相關疾病，相當於每20分鐘就有一位國人因菸害而失去寶貴生命，青少年千萬不要輕易嘗試菸品，任何人都不得提供菸品給未滿18歲的青少年，這些行為都是違反菸害防制法，會受罰的，拒絕菸害為了自己也為了他人，應該一齊向菸害說不。
「拒菸young起來」活動，才藝競賽總共有成功鎮四所學校參加，分別為成功國小、信義國小、新港國中及成功商水，學生們展現活力炒熱現場氣氛，利用歌唱，演奏、熱門舞蹈及傳統民俗舞蹈等才藝表演，將菸害防制觀念傳遞給學生。
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