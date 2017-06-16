▲新北市政府社會局今（16）日舉辦「新北市人民團體創意500擂台賽期中成果發表」，新北市長朱立倫感謝社會大眾提出創意想法，幫助弱勢族群。（圖／新北市政府提供，2017.06.16）

新北市政府社會局今（16）日舉辦「新北市人民團體創意500擂台賽期中成果發表」，市府結合國際倡議團體及民間的公益團體，投入500萬資金於社會福利，幫助兒、少、老、婦、身障等族群；朱立倫感謝社會大眾支持，提出創意想法，大家共同努力，幫助弱勢族群。

朱立倫表示，感謝所有的公益團體，及參與的各個社團，大家互相腦力激盪出創意想法；此外，新北市推行「參與式預算」，讓政府資源與民間團體共享，互相提出創意想法，爭取社福預算，不論是在「剩食變美食」的做法，或對自閉症孩童、患有「小胖威利症」（Prader-Willi Syndrome）的孩子們給予支持，及對於各種罕見病的幫助，都值得大家的嘉許，希望這活動，圓滿成功。

社會局長張錦麗指出，從提供備審資料、接受評選及決選發表，都是培力人民團體的過程，藉此層層的輔導，將各人民團體的熱情及動力，轉化成愛的力量散發給弱勢朋友，更讓受助者也成為有能量的助人者，滾動新北市善的循環；12個獲獎團體以佈置攤位的展覽方式呈現，並用影片、道具、美食、畫作等方式呈現執行方案的過程及績效，展現新北首創「創意500擂台賽」資源平台媒合大成功。

今日與會團體包括社團法人新北市讓愛走動關懷協會、中華民國好牧人關懷之家協進會、社團法人新北市家長志工教育成長協會、社團法人台灣社區鴻羽關懷協會、新北市自閉症服務協進會、社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會、社團法人新北市國際生命線協會、社團法人新北市志願服務協會、新北市在地深蹲協會、社團法人中華佛教普賢護法會、新北市耆光協會等。